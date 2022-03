2. Basketball-Regionalliga Nord : Zweite der Itzehoe Eagles gewinnt das Derby in Wedel

Coach Timo Völkerink konnte sich wieder auf seine Scorer Thorben Haake und Tobias Möller verlassen. Aber auch ein anderer übernahm Verantwortung.

Itzehoe | Eine klare Führung schmolz zwar zum Ende des Spiels, aber der Derbysieg ging an die zweite Herrenmannschaft der Itzehoe Eagles: In der 2. Basketball-Regionalliga siegte sie beim SC Rist Wedel II mit 77:73 (13:14, 22:19, 23:15, 19:25). Gastgeber erzwingen zunächst viele Ballverluste In der edel-optics.de-Arena, der Heimhalle des Erstligisten Hamburg Tow...

