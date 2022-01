2. Basketball-Bundesliga Pro A : Yasin Kolo verlässt die Itzehoe Eagles

Der 29-Jährige Center geht auf eigenen Wunsch. Der Verein kommt der Bitte um Vertragsauflösung nach.

Itzehoe | Während dieser Spielzeit stand er 19 Mal in der BARMER 2. Basketball Bundesliga für die Itzehoe Eagles auf dem Feld – doch die Partie gegen Trier am vergangenen Wochende war für Yasin Kolo die letzte im Eagles-Trikot. Der 29-jährige Center verlässt den Verein auf eigenen Wunsch. Weiterlesen: Itzehoe Eagles am Ende ohne Chance gegen Trier „Die Gründe f...

