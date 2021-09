Fußball-Kreisliga Süd-West : Wilster stoppt Glückstädter Siegeszug

Alemannen schlagen Fortuna mit 2:1 / Schenefeld gewinnt 3:0 gegen Hohenaspe

19. September 2021, 18:52 Uhr

In der Fußball-Kreisliga Süd-West hat Alemannia Wilster (12 Punkte) im Top-Spiel Spitzenreiter Fortuna Glückstadt (12) mit 2:1-Toren die erste Saison-Niederlage beigebracht und nach Punkten gleichgezogen. Die Elbestädter führen die Tabelle aber weiterhin aufgrund der besseren Tordifferenz an. Bereits am Freitagabend hatte die TS Schenefeld (9) ein weiteres Steinburger Derby gegen den SC Hohenaspe (3) mit 3:0-Toren für sich entschieden. Außerdem trennten sich am Sonnabend Rot-Weiß Kiebitzreihe (5) und der TSV Brokstedt (10) 1:1-unentschieden.

TS Schenefeld – SC Hohenape 3:0 (1:0)

Mit einem frühen Tor bereits in der vierten Spielminute brachte Rune Haupthoff den Gastgeber per Kopf im Anschluss an einen Eckball in Front. Danach dominierten die Schenefelder das Spiel und versäumten unter anderem durch Yannick Wulf einen höheren Vorsprung. Nach dem Wechsel setzte sich die Dominanz der TS fort. Yannick Wulf (58.) auf Pass von David Wedel und Kevin Tabel (75.) aus 16 Metern erhöhten auf 3:0. „Wir haben den Hohenaspern den Schneid abgekauft und verdient gewonnen“, zog TS-Co-Trainer Arne Evers das Fazit. „Wir haben es an der Bereitschaft fehlen lassen, die Schenefelder im Mittelfeld wirksam am Spielaufbau zu stören und keine Mittel gefunden, uns Torchancen zu erarbeiten“, resümierte HSC-Sprecher Michael Hahn.

Tore: 1:0 Haupthoff (4.), 2:0 Wulf (58.), 3:0 Tabel (75.).

Rot-Weiß Kiebitzreihe – TSV Brokstedt 1:1 (0:1)

Ohne Sieger blieb das Steinburger Derby in Kiebitzreihe. Mit einem Treffer von Tim Sienknecht (35.) auf Vorarbeit von Torben Hendrischke gingen die Brokstedter vor der Pause zunächst in Führung, versäumten es danach jedoch den knappen Vorsprung auszubauen. Nach gut einer Stunde glich Lenny Glissmann (61.) für die Rot-Weißen aus und rettete RWK einen Punkt.

Tore: 0:1 Sienknecht (35.), 1:1 Glissmann (61.).

SVA Wilster – Fortuna Glückstadt 2:1 (1:0)

Ein umkämpftes Derby entschieden die Alemannen gestern Nachmittag knapp für sich. Die 90 Minuten waren jederzeit spannend und die Glückstädter nach einer vorübergehenden 2:0-Führung des Gastgebers im “letzten Drittel“ des Spiels einem Gegentor näher, als die Wilsteraner einem dritten Treffer. “Fortuna hatte in dieser Phase viel Druck aufgebaut, doch das Tor zum 2:1 fiel dann für die Elbestädter zu spät“, berichtete SVA-Trainer Marc Rehan.

Die Alemannen waren durch Kenney Beetz (8.) per Kopf im Anschluss an einen Eckball relativ früh in Führung gegangen. Felix Schlüter (65.) verwertete eine Freistoß-Chance zum 2:0. Nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum der Alemannen, sah der Unparteiische ein Handspiel. Den fälligen Elfmeter verwandelte Tristan Lipinski (88.) im Nachschuss.

Tore: 1:0 Beetz (8.), 2:0 Schlüter (65.), 2:1 T. Lipinski(88.).