Fussball-Testspiele : Wilster spielt remis gegen Reher

TSV Lägerdorf kassiert späten Ausgleich, der VfR Horst patzt erneut gegen einen Kreisligisten.

von Michael Lemm

17. Februar 2019, 18:18 Uhr

Erneut nutzten viele Fußball-Teams die guten äußeren Bedingungen, um sich vor der Wiederaufnahme der Rückrunde einzuspielen. Mit mehr oder weniger großem Erfolg: So kassierte zum Beispiel Landesligist VfR Horst schon die zweite Testspielschlappe gegen einen Kreisligisten.

VfR Horst II – Holsatia im Elmshorner MTV 3:1 (0:1). Die Horster Reserve musste zunächst den 0:1-Rückstand durch Andreas Schmunk praktisch mit dem Pausenpfiff hinnehmen. Im zweiten Durchgang steigerten sich die Platzherren jedoch und drehten die Partie durch die Treffer von Jan Thormählen (65.) und Jakob Hemke (90.+1) sowie ein Eigentor (70.) des Elmshorners Pascal Heinze.

SV Heidgraben II – TSV Lägerdorf II 1:4 (0:1). Noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte Jannes Kniza (45.+1) die Lägerdorfer Pausenführung. Den Ausgleich der Gastgeber von Ben Dieckmann (57.) beantworteten Kevin Köpcke (59.), Dennis Staade (74.) und Leif Piontek (89.).

BSC Brunsbüttel – Marner TV 2:0 (0:0). Im Duell der Nachbarn war Rouven Drzimkowski der Mann des Spiels. Zunächst brachte er im zweiten Durchgang sein Team mit dem ersten Treffer (66.) in Führung. Kurz vor dem Abpfiff sorgte er dann mit dem 2:0 (90.) für die Entscheidung.

VfR Horst – TSV Nordhastedt 5:6 (2:4). Erneut konnte der VfR gegen einen Kreisligisten nicht überzeugen. Der Horster Schrecken hieß dabei Mats Kosuck: Zunächst brachte Nordhastedts Torjäger sein Team binnen 20 Minuten mit einem Hattrick (4., 12., 24.) klar in Führung. Den Horster Anschluss durch einen Doppelpack von Dominik Bubat (29., 30.) beantwortete erneut Kosuck (36.) noch vor der Pause mit seinem vierten Treffer. Direkt nach Wiederbeginn machte Kosuck (46.) sein fünftes Tor. Für die Horster Ergebniskosmetik sorgten Adem Aydogan (51.), Maximilian Konetzny (58.) sowie Michel Gorny (75.). Zum zwischenzeitlichen 6:4 für die Dithmarscher traf aber auch Torben Söth (59.).

Union Tornesch – TSV Lägerdorf 3:3 (0:1). Einigermaßen zufrieden zeigte man sich beim Oberliga-Schlusslicht mit dem Test beim Hamburger Landesligisten. „Der Aufbau hat schon wieder ganz gut funktioniert, und im Spiel nach vorn hatten wir eine Menge guter Ideen“, lobte TSV-Liga-Obmann Reiner Kuhr sein Team. So kam die 1:0-Führung der Steinburger durch Mattis Willmann (33.) auch nicht von ungefähr. Im weiteren Verlauf verpassten es die Steinburger allerdings, den Vorsprung bei weiteren guten Möglichkeiten von Bastian Peters und Yanneck Kuhr (Pfosten) auszubauen.

Nach Wiederbeginn kamen die Gastgeber besser ins Spiel und gingen ihrerseits durch zwei Treffer (52. Kopfball, 57. Foulelfmeter) mit 2:1 in Führung. Kuhr: „Da zeigten sich leider wieder unsere altbekannten Abwehrprobleme im Stellungsspiel und bei langen Bällen.“ Doch mit guter Moral beantworteten die Lägerdorfer den Rückstand mit Toren von Dennis Staade (74.) und Torben Behrens (80., Kopfball). In der Schlussphase waren die Steinburger dann nicht clever genug, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Beim vergeblichen Versuch, das vierte Tor nachzulegen, kassierte man in der 88. Minute den unnötigen Ausgleich.

TS Kaltenkirchen II – TSV Heiligenstedten 3:2 (2:1). Die Gastgeber aus der Kreisliga Segeberg waren zunächst durch Andree Brandwein (24.) und Khaled Saei (34.) mit 2:0 in Führung gegangen. Zweifacher Torschütze für Heiligenstedten zum zwischenzeitlichen Ausgleich war vor und nach der Pause Cahlen Bielenberg (45., 67.). Kurz vor dem Ende erzielte schließlich Khaled Saei (89.) doch noch den Siegtreffer für Kaltenkirchen.

SV Alemannia Wilster – FC Reher/Puls 1:1 (0:1). Einen Achtungserfolg landete Kreisliga-Spitzenreiter Alemannia mit dem Remis gegen die zwei Klassen höher spielenden Reheraner. Die Gästeführung erzielte Timo Albers nach rund einer halben Stunde. Zuvor hatte sich Gerryt Rathke im Mittelfeld den Ball erkämpft, und nach einer Kombination über Torsten Alter und Thies Göttsche musste der Torschütze am Pfosten nur noch eindrücken. Für Wilsters Ausgleich sorgte mit einem abgefälschten Schuss zum 1:1 (75.) Sajad Tahiri. Auf Reheraner Seite beklagte man das Auslassen zahlreicher guter Tormöglichkeiten vor allem im ersten Durchgang, nach der Pause verlief die Partie dann ausgelichener.



Weiter spielten: Fortuna Glückstadt – SV Hörnerkirchen 4:2 (2:1).