Badminton : Wiederholung gewünscht

Zum Länderspiel am vergangenen Mittwoch in Brokdorf ein Querpass von Reiner Stöter.

von Reiner Stöter

21. September 2018, 16:55 Uhr

Das war ein steiler Aufstieg: Schon zu Beginn zählte Hallensprecher Heinz Bußmann am Mittwoch die Brokdorfer Sporthalle zur „Top fünf“ der Veranstaltungsorte für Badminton-Events in Deutschland. Am Ende wurde daraus sogar „Top drei“. Bußmann muss es wissen, veranstaltet der Delmenhorster doch seit vielen Jahren Länderspiele in der gesamten Republik. „Ob er innerhalb der nächsten drei Jahre wiederkommen dürfe“, fragte Bußmann zum Schluss den örtlichen Organisator Frank Kossiski. Der gab die Frage an das Publikum weiter, dass natürlich „Ja“ brüllte. Mehr als 700 Zuschauer waren begeistert von den Vorstellungen der deutschen und niederländischen Nationalmannschaft.

Dem deutschen Nationalteam gefiel es so gut, dass es die Holländer glatt mit 5:0 abservierte. Das Publikum hatte daran großen Anteil. Vor allem als Max Weißkirchen im Herren-Einzel im ersten Satz mit 11:19 scheinbar hoffnungslos zurücklag, peitschte es den Deutschen immer wieder an, der tatsächlich noch 22:20 gewann. Badminton, ansonsten eigentlich nur Randsportart, war diesmal die Nummer 1 – zumindest in Steinburg. Viele Zuschauer staunten nicht schlecht, über die Akrobatik und das Tempo im Spiel.

Aber auch der Riesen-Verschleiß an Federbällen verwunderte. Im Herren-Einzel wurde beispielsweise oftmals schon nach einem Ballwechsel ein neuer Federball von den Akteuren gefordert. „Keine Angst“, erklärte Frank Kossiski, „die werden nicht weggeworfen, sondern im Training weiter verwendet.“

Kossiski hatte zwei Wochen vor der Veranstaltung noch einige schlaflose Nächte, als der eigentliche Veranstaltungsort, die Lehmwohldhalle in Itzehoe, wegen Asbestbelastung gesperrt werden musste. Aber Brokdorf entpuppte sich als Glücksfall und mehr als nur Ersatz. Wenn es tatsächlich in den nächsten drei Jahren ein weiteres Badminton-Länderspiel im Kreis Steinburg geben sollte, dann wird die Sporthalle gegenüber dem Elbdeich auf jeden Fall wieder in Betracht gezogen.