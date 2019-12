17. Holcim-Silvesterlauf : Wieder viel Volk in und um Lägerdorf auf den Beinen

Bislang 750 Anmeldungen: Zement verbindet – Holcim-Azubis zahlreich am Start

Avatar_shz von shz.de

27. Dezember 2019, 14:24 Uhr

Lägerdorf | Silvesterläufe haben eine lange Tradition und sind aus dem jährlichen Sportkalender kaum wegzudenken. Auch bei uns wollen viele Läufer, Walker und Wanderer den letzten Tag des Jahres beim Lägerdorfer Holcim-Silvesterlauf sportlich ausklingen lassen. Zu bewältigen haben die Teilnehmer Streckenlängen zwischen 370 Meter und 17 Kilometer. Start und Ziel befinden sich auf dem Sportplatz in der Breitenburger Straße.

Bislang haben sich rund 750 Teilnehmer in die Starterlisten eingetragen. „Die Resonanz ist diesmal größer als im vergangenen Jahr“, freut sich Veranstaltungsleiter Reinhold Hastigsputh über den hohen Zuspruch. Ein Blick in die Meldelisten offenbart, dass Hobby- und Leistungssportler aus Schleswig-Holstein und Hamburg nach Lägerdorf kommen werden. Und zu ihnen gehören so bekannte Athleten wie Ute Krause, Natalie Wilsch, Sabine Eim, Leonie Jensen und Uta Sjut oder Tobias Klähn, Marco Janssen, Robin Muxfeldt, Marcel Krüger, Peter Radzio und Volker Schweinert.

Mitmachen werden in diesem Jahr auch zahlreiche Auszubildende der Firma Holcim. Sie entstammen der elektrotechnischen sowie der mechanischen Werkstatt. Sportliche Betätigung ist den meisten nicht fremd, denn fast alle der beteiligten 16 Azubis betreiben hobbymäßig Sport. Beim Silvesterlauf werden sie überwiegend auf der 4,5 Kilometer langen Strecke unterwegs sein aber auch 8 Kilometer rennen. Gut zu erkennen sein werden sie an ihren blauen Sweatshirts mit dem Hinweis darauf, dass „Zement verbindet“. Und so passt es dann auch zu der Grundhaltung der Gruppe, wenn Mathis Pien so über die Motivation seiner Teilnahme spricht: „Zum Abschluss des Jahres möchte ich noch mal mit den Kollegen zusammen kommen, ehe ich anschließend innerhalb der Familie feiere.“ Dass alle das Jahr mit einem erfolgreichen Zieleinlauf abschließen werden, dessen ist sich Erik Burmeister schon jetzt sicher: „Wir kommen alle an, das schaffen wir.“

Reinhold Hastigsputh freut es, dass sich Auszubildende des Konzerns am Silvesterlauf beteiligen. „Sie machen sich nicht nur für unsere Gemeinde verdient“, betonte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Dabei wies der Veranstaltungsleiter darauf hin, dass sich Holcim-Auszubildende in der Vergangenheit in vielfältiger Weise zum Nutzen der Allgemeinheit ehrenamtlich betätigt hätten – beim Umbau des Spielplatzes und der Schaffung eines Wasserspielplatzes in Rethwisch ebenso wie bei der Pflasterung des Schwimmbades in Lägerdorf und dort auch bei der Herrichtung des angrenzenden Volleyballfeldes. „Wir haben alle Möglichkeiten auf der technischen Seite, um die Gemeinden zu unterstützen“, begründete Ausbilder Kevin Carstens die Schnelligkeit, mit der sie die Projekte jeweils in wenigen Stunden fertiggestellt hätten.

Zwar sind die offiziellen Meldelisten für den Silvesterlauf bereits am 23. Dezember geschlossen worden, doch Reinhold Hastigsputh rechnet fest damit, dass noch zahlreiche Kurzentschlossene nach Lägerdorf kommen werden. „Das war bisher in jedem Jahr so.“ Aus diesem Grund gibt der veranstaltende TSV Lägerdorf allen Interessierten die Gelegenheit, sich bis kurz vor dem Start an den Kassen nachzumelden. Das Startgeld beträgt für Erwachsene 5 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre starten Gebühren frei.

Die Startzeiten

12.15 Uhr: 8 km Volkswandern

13.15 Uhr: 370 m Bambinilauf

13.30 Uhr: 1,2 km Kinderlauf

14 Uhr: 2,5 + 4,5 km Laufen, Walken, 8 + 17 km Laufen



●Weitere Infos unter www.silvesterlauf-laegerdorf.de.