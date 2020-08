Fußball : Westküsten-Schiris trotz Corona-Pause voll motiviert

Interview mit den Vorsitzenden des Schiedsrichter-Ausschusses des Kreisfußballverband Westküste Oliver Günther und Holger Becker

von Reiner Stöter

10. August 2020, 13:26 Uhr

Itzehoe | Seit gut acht Monaten sind die meisten Pfeifen stumm: Erst kam die Winterpause, dann der große Regen und nun hat der Corona-Virus die Fußball-Schiedsrichter zum Nichtstun verdammt – zumindest was ihre Aktivitäten auf den Spielfeldern anbelangt. Wie es mit der Motivation nach einer so langen Pause bestellt ist und wie es überhaupt im Lager der Unparteiischen in Pandemie-Zeiten aussieht, verraten die beiden „Oberschiris“ des Kreisfußballverband Westküste, der Schafstedter Oliver Günther (Vorsitzender des Kreisschiedsrichterauschuss) und der Itzehoer Holger Becker (Stellvertreter), in einem Gespräch mit unserer Sportredaktion.

Es wird immer wieder über Schiri-Mangel gesprochen. Wie sind die Unparteiischen im KFV Westküste aufgestellt?

Oliver Günther: Wir können mit unserem Schiri-Bestand zufrieden sein. Die Zahl schwankt seit Jahren beständig zwischen 250 und 260 Schiedsrichtern. In diesem Jahr haben wir 256. Wir verlieren jährlich zwar ungefähr 20 Aktive, aber diese Lücke wird durch Anwärter wieder aufgefüllt.

Viele Schiris haben seit November kein Spiel mehr geleitet. Wie ist denn die Motivation nach so einer langen Pause?

Holger Becker: Wir hatten befürchtet, dass wir einige verlieren würden, doch das ist zum Glück nicht eingetreten. Es haben zwar viele in der langen Ruhepause festgestellt, dass es auch ohne Sport ganz schön ist, doch sie sind fast alle dabei geblieben und warten nun, dass es endlich wieder losgeht. Ich denke, auch die Verlängerung der Spielpause wird darauf keinen Einfluss haben. Alle die sich für diese Saison angemeldet und durchgehalten haben, wollen auch pfeifen. Die werden auch noch einen Monat länger warten.

Oliver Günther: Wir haben mit Paragraf 9 der Spielordnung, der bei Nichteinhaltung des Schirisolls harte Strafen vorsieht, aber auch ein starkes Druckmittel. Die Vereine haben deshalb natürlich besonders darauf geachtet, dass alle bei der Stange bleiben.

Paragraf 9 ist ein gutes Stichwort. Wie sieht es denn vor der neuen Saison mit den Bestrafungen aus?

Oliver Günther: Die Ordnungsgelder sind von 2800 auf 4000 Euro gestiegen. Bei bestimmten Vereinen besteht dringend Handlungsbedarf, sich um neue Schiris zu kümmern.

Holger Becker: Die können froh sein, dass es in dieser Saison wegen der Corona-Krise keine Punktabzüge gibt. Wie es in der nächsten Spielserie aussieht wissen wir noch nicht. Aber ich denke, wir werden dieses besondere Druckmittel dann wieder anwenden. Den betroffenen Clubs ist dringend anzuraten, Kandidaten zum Anwärterlehrgang zu schicken.

Anwärter haben immer ein Probejahr mit bestimmten Anforderungen zu bewältigen. Wie sieht das in dieser verkürzten Saison aus, deren Start ja immer noch ungewiss ist.

Oliver Günther: Die Anwärter müssen eigentlich 12 Spiele leiten und an acht Regelabenden teilgenommen haben, um zur DFB-Prüfung zugelassen zu werden. Das ist diesmal wegen Corona anders. Der SHFV hat bestimmt, dass in dieser Saison alle Anwärter ohne Vorgabe zugelassen werden.

Holger Becker: Das ist keine gute Entwicklung, weil sie keine Erfahrungen auf dem Platz sammeln können. Aber solange es die Corona-Beschränkungen gibt, ist es eben nicht anders möglich.

Der Saisonstart ist erneut verschoben, wie wirkt sich das auf eure Planungen aus?

Oliver Günther: Wir haben deshalb die Einweisung für die neue Saison in Albersdorf nicht abgesagt. Die Vereine sind unzufrieden, was auch wir zu spüren bekommen. Aber auch wenn man mit den Entscheidungen nicht einverstanden ist, akzeptiert werden müssen sie von allen. Wenn wir den Hotspot in Heide nicht gehabt hätten, wäre das wahrscheinlich nicht so gekommen. Wir machen trotzdem weiter wie geplant.

Das Kreisgericht hat mangelnden Respekt bei Spielern, Funktionären und Fans festgestellt. Wie geht ihr damit um?

Oliver Günther: Wenn wir mitbekommen, dass ein Verein oder auch einer unserer Schiedsrichter negativ aufgefallen ist, versuchen wir uns ein Bild bei einem der nächsten Spiele zu machen. Doch wenn einer von uns auf dem Platz gesichtet wird, ist immer alles ruhig. Trotzdem ist es wichtig, dass man uns über Probleme mit Schiris informiert, damit wir sie darauf ansprechen können.

Was wünscht ihr euch für die Zukunft?

Oliver Günther: Corona hatte durch die Entschleunigungsphase auch positive Aspekte. Ich hoffe, dass es deshalb erstmal ruhiger auf den Plätzen wird. Schön wäre es, wenn wir bald einen Corona-Impfstoff hätten, damit die Ungewissheit aufhört und wir wieder uneingeschränkt spielen können.

Holger Becker: Ich wünsche mir mehr Respekt und Verständnis von draußen vor allem für unsere jungen Schiedsrichter. Ich kann verstehen, wenn man mal mit einer Leistung nicht einverstanden ist. Aber man muss sich im Zaum halten, denn Fehler machen wir alle.

