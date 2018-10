Querpass : Wehmut und Hoffnung

Eine Kolumne von Michael Lemm

von Michael Lemm

06. Oktober 2018, 08:05 Uhr

Mit großer Wehmut dürften in dieser Woche Aktive, Offizielle und Anhänger des MSC Brokstedt nach Oberbayern geblickt haben. Die dortigen Landshut Devils ließen auch im zweiten Finale der Speedway-Bundesliga in Wittstock nichts anbrennen und gewannen nach dem deutlichen 46:34-Heimerfolg auch im Brandenburgischen klar mit 47:37. Damit machten die Landshuter PS-Artisten den Titel-Hattrick perfekt und landeten den 19. Deutschen Meistertitel insgesamt.

Als Drittplatzierte hatten die Brokstedter Wikinger die beiden Finalläufe nur knapp verpasst. Manch einer wird vielleicht immer noch dem hauchdünnen 40:42 vom Auswärtsrennen im April in Landshut nachtrauern. Letztlich vergeigt hatte man die Chance auf den Titel aber durch das doch einigermaßen unerwartete 38:46 auf der eigenen Bahn gegen die Wölfe aus Wittstock.

❍❍❍

Mit großer Hoffnung startet dagegen die Itzehoe Eagles Academy am Wochenende in die Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL). Das Nachwuchsprojekt der Steinburger für 16- bis 18-jährige Korbjäger wird von den Verantwortlichen mit ebenso großer Akribie wie riesigem Engagement betrieben. Noch hält man die Erwartung gedämpft, schließlich spielt man ja das erste Mal auf diesem hohen Niveau. Aber wer weiß: Vielleicht laufen ja bald mal einige Eigengewächse im Herrenteam in die Lehmwohldhalle ein.