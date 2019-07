Handballer aus Kremperheide und Münsterdorf ziehen Bilanz : Von der Kreis- bis zur Oberliga

Die HSG bringt in der abgelaufenen Spielzeit insgesamt 21 Teams an den Start.

von Michael Lemm

02. Juli 2019, 10:29 Uhr

Kremperheide/Münst. | Mehrere erste Tabellenplätze, Kreismeistertitel, Aufstiege und weitere hervorragende Platzierungen haben die zurückliegende Handballsaison zu einem weiteren Höhepunkt in der noch gar nicht alten Geschichte der HSG Kremperheide/Münsterdorf gemacht, die inzwischen die größte Handballvereinigung im Kreis ist.

Insgesamt 21 Mannschaften spielten in der Saison 2018/2019 in den grünen Trikots und roten Hosen der HSG des TSV Kremperheide und des Münsterdorfer SV. Damit waren Spieler in allen weiblichen und männlichen Altersklassen von der Kreisliga bis zur Oberliga vertreten. Getreu der Ausrichtung der HSG wurde jedem, der Handball spielen möchten, egal in welcher Altersklasse, ein entsprechendes Angebot gemacht. Aber auch ambitionierten Sportlern sollen die Möglichkeit haben, sich mit anderen starken Mannschaften zu messen und sich weiterzuentwickeln.

Die Kleinsten der F-Jugend nahmen noch nicht am Spielbetrieb teil, konnten aber mit insgesamt vier Mannschaften bei Turnieren das bereits Erlernte ausprobieren.

Bei den Jahrgängen der E- und der D-Jugend gingen alle zu vergebenden Kreismeistertitel sowohl bei den Mädchen als auch den Jungen, an die HSG KreMü. Zudem belegten auch die wJB, mJB und mJA die jeweils besten Platzierungen der angetretenen Steinburger Teams.

Besonders hervorzuheben ist dabei der zweite Platz der mJD bei der Landesbestenermittlung. Die Mannschaft hatte sich bei einem Turnier der Kreismeister das Ticket für das Final Four erspielt und besiegte dort die SG Flensburg/Handewitt und die HSG Holsteinische Schweiz. Lediglich dem TuS Lübeck musste sie sich mit 19:21 geschlagen geben, kann sich jetzt aber als „Vize-Landesmeister“ fühlen.

Sieg sogar gegen Flensburg-Handewitt

Die männliche B-Jugend nahm am Spielbetrieb der höchsten Klasse dieses Jahrgangs teil, der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein. Obwohl die Spieler der HSG überwiegend dem jüngeren Jahrgang zugehörten, sprachen sie ein gewichtiges Wort mit. Lediglich dem Bundesliga-Nachwuchs des THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt konnte man nicht das Wasser reichen. Gegen die übrigen Mannschaften erreichte das Team ein positives Punktekonto und belegte in der Endabrechnung mit 15:21 Punkten einen starken sechsten Platz, der zugleich die beste Platzierung einer männlichen Jugendmannschaft seit Bestehen der HSG bedeutet. Aktuell gelang erneut die Qualifikation zur Oberliga.

Besonders erfolgreich waren auch die beiden Damenmannschaften der HSG. Die Zweite belegte in der gemeinsamen Aufstiegsrunde mit dem Kreis Dithmarschen den ersten Platz und spielt in der kommenden Saison in der Kreisoberliga. Die Ersten Damen belegten in ebendieser Liga den zweiten Platz und stiegen damit auf in die Landesliga.

Bei den Herren bewies die sehr junge erste Mannschaft ihre Klasse in der Landesliga Nord, in der sie in heimischer Halle alle Spiele gewann. Sie landeten am Ende auf dem sehr guten dritten Platz.

Durch dieses erfolgreiche Handballjahr fühlen sich alle Verantwortlichen in der HSG bestätigt undm sehen darin zudem einen schönen Anreiz, das Engagement für den Handball fortzusetzen. So werden auch in der nächsten Spielzeit wieder die grün-roten Farben überall vertreten sein.