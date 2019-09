Kegeln : VISK peilt obere Tabellenhälfte an

Itzehoer Bundesligateam startet am Wochenende mit zwei Heimspielen in die Zweitligasaison

von Reiner Stöter

10. September 2019, 14:28 Uhr

Itzehoe | An kommenden Wochenende beginnt für den Verein Itzehoer Sportkegler (VISK) die neue Punktspielsaison. Der VISK wird auch in der neuen Spielzeit mit zwei Mannschaften an der Punktspielrunde teilnehmen. Während die erste Mannschaft in der 2. Bundesliga einen Platz in der oberen Tabellenhälfte anpeilt, ist das Saisonziel der zweiten Mannschaft als Aufsteiger der Klassenerhalt in der Landesklasse Nord.





Bundesligateam

In der Vorsaison erreichte das VISK-Bundesligateam nach einem spannenden Saisonfinale einen guten vierten Platz in der spielstärksten zweiten Liga der letzten Jahre. Mit acht gewonnenen Auswärtspunkten konnten die Itzehoer an die bereits in den Vorjahren gezeigte Auswärtsstärke anknüpfen. Eine bessere Platzierung wurde aber durch drei leichtfertig vergebene Punkte in den Heimspielen vergeben. An dieser Schwäche muss gearbeitet werden, um in der kommenden Spielzeit wieder eine Heimmacht zu werden. Denn nur wer zu Hause keine Punkte abgibt, kann um die Meisterschaft mitspielen. Als Zielsetzung für die neue Saison gibt Sportwart Stephan Zipkat eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte aus. Der Kader der neuen Saison besteht aus dem bewährten Aufgebot mit Axel Maaß, Peter Graßhoff, Peter Voigt, Ingo Nowak, Stephan Zipkat, Hermann Thiesen, Dirk Herre und Sven Hendrik Pewe.

Ab der kommenden Saison hat der Deutsche Kegler Bund (DBKV) die Ligen neu eingeteilt und das Spielsystem geändert. Es gibt ab sofort drei 2. Bundesligen mit jeweils 8 Mannschaften. Der Spielmodus mit Heim-/Auswärtsspielen wird beibehalten, allerdings spielen die Staffelsieger der drei 2. Ligen, dann mit der schlechtesten Mannschaft der beiden 1. Ligen um den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Der VISK startet am Wochenende mit zwei Heimspielen auf den Bahnen in Stahfast Ottenbüttel. Im ersten Spiel erwarten die Störstädter am Sonnabend Aufsteiger SG Stormarn/Segeberg/Trappenkamp, der nach zwei Jahren Liga-Abstinenz wieder seine Visitenkarte bei den Itzehoern abgibt. Im Sonntagspiel treffen die Störstädter dann auf den SV Tungendorf. Bereits vom ersten Spieltag an sind Konzentration und Leistung auf höchstem Niveau gefordert, um nicht gleich zu Saisonbeginn in die untere Tabellenregion zu rutschen. Titelanwärter sind die neu gegründete KSG Cuxhaven/Stade, zusammen mit der SG Fidelio/Fortuna Kiel. Hinter diesen Mannschaften gibt es dann mehrere Formationen die Aufstiegsambitionen hegen, zu denen der VISK auch gehört.





Zweite Mannschaft

Die „Zweite“ des VISK hat in der vergangenen Saison souverän die Meisterschaft in der Kreisoberliga West geholt und damit den Aufstieg in die Landesklasse Nord geschafft. Nun spielt das VISK-Team in der höchst möglichen Spielklasse, die für gemischte Mannschaft zugelassen ist. Für die „Zweite“ spielen Renate Ledtje, Petra Zipkat, Elke Latza, Heinz-Jürgen Hack, Olaf Lütt, Daniel Lohse, Heiko Neumann und Nachwuchsspielerin Monja Maaß. Sportwart Stephan Zipkat hofft, dass sich die Mannschaft schnell in der Liga zurecht findet und die zum Klassenerhalt benötigen Punkte einfährt. Das Potenzial die Liga zu halten, ist auf jeden Fall vorhanden.

Die Heimspiele der I. Mannschaft in der 2. Kegel-Bundesliga Staffel 1 werden in der anstehenden Saison erneut von den Schiedsrichtern Heiko Neumann (VISK) und Wilhelm Gehrdt (Glückstadt) geleitet. An den weiterführenden Meisterschaften (Kreis-, Regions-, Landes- und Deutschen Meisterschaften) wird der VISK auch in der neuen Saision wieder als eigenständiger Verein den Start gehen, nachdem man zuvor als Keglervereinigung mit anderen Vereinen aus Itzehoe und Umgebung gestartet ist.