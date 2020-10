2. Kegel-Bundesliga : VISK Itzehoe enttäuscht auch in Kiel

147-Holz-Niederlage bei SG Fidelio/Fortuna

26. Oktober 2020, 11:16 Uhr

Itzehoe | Erneute Enttäuschung für den Verein Itzehoer Sportkegler (VISK) in der 2. Kegel-Bundesliga. Die Auswärtspartie bei der SG Kiel ging mit 0:3 verloren, wobei der Zusatzpunkt auch diesmal deutlich verfehlt wurde.

SG

Fidelio/Fortuna Kiel – VISK 5371:5224 Holz, 3:0 (55:23) Punkte. In der Landeshauptstadt wollten die Itzehoer die enttäuschenden Leistungen des ersten Auswärtswochenendes vergessen machen und den Zusatzpunkt mit an die Stör nehmen. Diesem Plan standen sich die Gäste erneut selbst im Weg. Am Ende verlor man auch in der Höhe verdient mit 0:3 Punkten und 147 Holz. Bester Spieler auf Seiten des VISK war Ingo Nowak mit 888 Holz. Doch selbst das war zu wenig, denn auf Seiten der Kieler kamen bis auf eine Ausnahme alle Starter auf mehr als 890 Holz.





Ergebnisse (VISK erstgenannt): Stephan Zipkat – Hauke Böttjer 886:895 Holz/6:10 Punkte, Herman Thiesen – Uwe Hansen 861:885/3:5, Ingo Nowak – Stefan May 888:894/7:9, Peter Voigt – Morten Göhlitz 854:894/1:8, Axel Maaß – Martin Branzke 860:903/2:12, Sven-Hendrik Pewe – Dennis Deipenau 875:900/4:11





„Wir haben auch in Kiel die nötige Konstanz, Konzentration und Wurfgenauigkeit vermissen lassen. Auf auswärtigen Bahnen kommen wir in dieser Saison nicht in Fahrt und kassieren am Ende des Tages hohe Niederlagen“, so das Fazit von Sportwart Stephan Zipkat, der mit 886 Holz zwar zweitbester Itzehoer war, aber auch mit seiner eigenen Leistung nicht zufrioeden sein konnte. Die Mannschaft sei aktuell nicht in der Lage, um um den wichtigen Zusatzpunkt mitzuspielen.

Nun stehen für den VISK vier Heimspiele im November an, sofern der Dachverband (DBKV) die Spiele nicht aussetzt, auf die man sich aber trotzdem akribisch vorbereiten muss. „Um diese Begegnungen erfolgreich zu bestreiten, müssen Konzentration, Wurfgenauigkeit und Körpersprache stimmen“, fordert Stephan Zipkat. Wenn dies der Fall sei, könne das Team die benötigten Siege einfahren und mit einer ausgeglichenen Bilanz in die Winterpause gehen. Das Motto im November dürfte für den VISK nur lauten „Stahfast muss wieder eine Festung werden.“