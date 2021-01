Run challenge : Virtuelle Silvester-Staffel des SC Itzehoe läuft bis kurz vor Genua

Fast 130 Teilnehmer legen knapp 1260 Kilometer zurück

von Reiner Stöter

01. Januar 2021, 15:47 Uhr

Itzehoe | Es geht auch was im Lockdown: Andre Beltz, Sportlehrer des SC Itzehoe, hatte Silvester zu einer coronakonformen Run Challenge aufgerufen. Fast 130 Teilnehmer ließen es sich nicht nehmen an diesem virtuellem Staffellauf teilzunehmen. Mit knapp 1260 Kilometern haben sie eine Strecke von Itzehoe bis vor die Tore Genuas zurück gelegt.

Viele Familien und feste Trainingspartner waren am Start, die auch an einem Gewinnspiel teilnahmen: Alle konnten tippen, wie viele Kilometer am Ende zusammenkommen werden. Am nächsten dran waren Lara Reimers, Leonie Wilke und Bente Probst, für die es kleine Preise geben wird.

Die längste Strecke lief Christian Richter mit 25 Kilometern. Seine Tochter Ida und seine Frau Miriam gaben ihm dabei jeweils zehn bzw. elf Kilometer „Geleitschutz“. In der Familienwertung lag jedoch Holger Ziehe (18 km) mit seinen Töchtern Luisa (21 km) und Lena (7 km) sowie Lebensgefährtin Sandra Burghardt (13 km) vorn. Am schnellsten war Robin Rechenberg unterwegs. Er absolvierte fünf Kilometer unter 17:30 Minuten.

Die meisten Läufer kamen aus der Triathlon- bzw. Leichtathletik-Sparte des SCI, doch es waren auch Sportler aus anderen Vereinen am Start. Ein achtköpfiges Laufteam der SG Wilstermarsch unter der Leitung von Marco Friedrich steuerte zum Beispiel insgesamt 59 Kilometer bei. Auch ehemalige aktive SCI Läufer wie Philipp Gehring (Hannover), Fynn Sänger (Aachen), Alicia Stölting und Leonie Wilke (beide Kiel) waren mit von der Partie. Gezählt wurden zwar nur gelaufende oder gewalkte Kilometer, doch Lennart, Lasse, Nora und Bastian Maaß hatten sogar einen Familientriathlon absolviert: Laufen - Förtchen essen - Rad fahren.