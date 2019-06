Reitturnier in Glückstadt : Viele Sieger aus der Elbestadt

Bei 19 Prüfungen in Dressur und Springen zeigen die Reiter ihr Können.

von Michael Lemm

04. Juni 2019, 14:56 Uhr

Glückstadt | „Für die Motivation der Mitglieder ist es gut, wenn sie Erfolge haben.“ Mit diesen Worten reagierte Vereinsvorsitzender Bernd Siems auf die vielen guten Ergebnisse, die sich die Aktiven des Reitvereins Glückstadt (RV) beim Turnier auf eigener Anlage erritten hatten. Im Verlauf der 19 Prüfungen in Dressur und Springen – darunter einige in mehreren Abteilungen – belegten RV-Mitglieder elfmal den ersten Rang. Eingeschlossen in diese Erfolgsbilanz ist auch der Sieg im Mannschaftswettbewerb der Dressurreiter, den sich Janina Greif, Miriam Jundt, Merle Sophie Schneider und Luisa Ahrens erritten hatten.

Wert gelegt hatte der RV in seiner Turnierausschreibung darauf, dass überwiegend Prüfungen für den Juniorennachwuchs angeboten werden sowie für Reiter, die im Gegensatz zu anderen mit eigenen Pferden, nur ein- bis zweimal pro Woche auf dem Rücken von Schulpferden sitzen. „Auch ihnen wollten wir die Chance auf eine gute Platzierung im Rahmen eines Turniers geben“, bekräftigte Bernd Siems im Gespräch mit unserer Zeitung diese Idee. „Wer kein eigenes Pferd besitzt und nur hin und wieder reitet, ist in der Regel denen unterlegen, die Dank ihres eigenen Pferdes täglich reiten können.“ Dieser Überlegung habe der RV Rechnung tragen wollen. „Es geht doch auch darum, dass alle ihren Turnierspaß haben sollen.“

Für RV-Reitlehrerin Birte Schneider hätte das Turnier, bei dem sich ihre Schützlinge nach intensivem Training neben den Siegen viele weitere gute Platzierungen erritten hätten, kaum besser verlaufen können. „Dass wir so erfolgreich waren, ist natürlich super. Alle waren sehr motiviert und haben Leistung gezeigt.“ Und das gelte auch für die Dressur-Mannschaft, die eine tolle Prüfung abgeliefert habe. Nicht nur deshalb: „Den Mannschaftswettbewerb werden wie bei unserem Turnier im nächsten Jahr wieder anbieten.“

Zu den Turnierteilnehmern gehörte auch Justin Hoffmann, der im Führzügelwettbewerb auf dem Schleswiger Kaltblut Paul in seiner Abteilung den vierten Rang belegte. Der 17-Jährige Reiter, dessen wöchentliches therapeutisches Reiten von Radio Hamburg gesponsert wird, ist gehandicapt und wird seit einem knappen Jahr von Milena Reimann in der Glückstädter Reithalle betreut. Sie freute sich insbesondere darüber, dass sich der Jugendliche der Aufgabe gestellt und dabei sichtlich Spaß hatte. Zur Belohnung erhielt Justin Hoffmann neben der wohlverdienten Schleife auch ein Capy. Mit Blick auf diese Prüfung sagte Bernd Siems: „Das mitzuerleben, war sehr rührend.“

Insgesamt gesehen war der Vereinsvorsitzende mit den beiden Prüfungstagen zufrieden. „Es war im Großen und Ganzen ein tolles und entspanntes Turnier, das wir im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederholen werden.“ Einziger kleiner Wermutstropfen: Die Auslastung innerhalb der Prüfungen mit insgesamt rund 300 Starts hätte höher ausfallen können, doch das verhinderten offenbar Konkurrenzveranstaltungen in Elmshorn oder Offenbüttel. Für Bernd Siems überwog aber die Freude: „Wir haben beim Turnier schöne Bilder gesehen.“