2. Kegel Bundesliga : Viele Fehlwürfe trüben die Bilanz des VISK Itzehoe

Zwei Siege zum Heimauftakt, aber Lüneburg nimmt den Zusatzpunkt mit

Ottenbüttel | So hatte sich der Verein Itzehoer Sportkegler (VISK) den Heimauftakt in der zweiten Bundesliga nicht vorgestellt. Zwar gewann der VISK beide Spiele auf den Bahnen von „Stahfast“ in Ottenbüttel gegen Lüneburg und Cuxhaven, aber viele Fehlwürfe trübten das Bild. Am meisten schmerzte jedoch der verlorene Zusatzpunkt gegen Lüneburg. VISK – KSG Lüneburg 517...

