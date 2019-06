Dorflauf in Brokstedt : Viel Lob für die Organisatoren

Rike Friedrichs und Alexander Schilling gewinnen den langen Lauf. Lina Rohwer und Malte Seppmann sind über 5,3 Kilometer vorn.

23. Juni 2019, 11:55 Uhr

Brokstedt | Mehr Werbung als beim diesjährigen Brokstedter Dorflauf kann es für den Volkslaufsport nicht geben. Die hervorragende Organisation der Verantwortlichen im TSV Brokstedt, die zudem für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Aktivitäten der Tanzsparte unter der Leitung von Mona Stelsner gesorgt hatten, und lauffreudige Langstreckler machten die 21. Auflage des Volkslaufes zu einem Erlebnis für alle. Angeboten wurden den rund 225 Aktiven mehrere Strecken, auf denen es sportlich zum Teil hoch her ging. Zudem gab es für die Jüngsten eine Bambini-Olympiade, an der sich vier- und fünfjährige Mädchen und Jungen mit Begeisterung beteiligten.

Ein Blick in die Ergebnislisten offenbart, dass sich die Sieger auf den einzelnen Strecken meist klar durchsetzten. Eine Ausnahme war das Rennen über 5,3 Kilometer bei den Frauen. Schon kurz nach dem Start setzten sich Lina Rohwer (22:40) und Emmilie Johannsen (22:45) mit beherztem Tempolauf vom Feld ab. Die nachfolgenden Hannah Ehlers (24:12), Frida Kullick (25:30) und Enya Zöllmer (25:32) lagen bereits nach einem Kilometer weit zurück.

Die beiden ersten Treppchenplätze vor Augen, schonten sich weder Lina Rohwer noch Emmilie Johannsen. Bis zur Ziellinie hin dauerte ihr spannender Zweikampf – mit dem besseren Ende für Lina Rohwer, die zum Schluss fünf Sekunden Vorsprung auf ihre Konkurrentin hatte. „Ich hatte die Befürchtung, dass sie noch an mir vorbeiziehen könnte, deshalb bin ich auch richtig voll gelaufen“, sagte die Schnellere nach dem Zieleinlauf. Emmilie Johannsen war trotz ihrer Niederlage nicht unzufrieden mit dem Lauf und sprach von einem „coolen“ Rennen, in dem sich die Führungsläuferinnen gegenseitig motiviert hätten. „Wenn es knapp zugeht, ist es immer ein Ansporn“, stellte Emmilie Johannsen heraus. Das hohe Tempo an der Spitze konnte Hannah Ehlers als Dritte nicht mitgehen, deshalb hängte sie sich an zwei männlich Begleiter, die sie mitzogen.

Bei den Männern hatte sich bereits nach 200 Metern Malte Seppmann (21:15) an die Spitze des Feldes gesetzt und baute seinen Vorsprung stetig aus. Lediglich zwischen dem dritten und vierten Kilometer wurde er etwas langsamer, ohne dass Jannes Klingenberg (21:35) oder Ben Jensen (21:43) herankamen. Nachdem Malte Seppmann außer Reichweite war, war es zunächst Ben Jensen, der sich an die zweite Stelle setzte und Jannes Klingenberg mitzog. An dieser Reihenfolge änderte sich bis etwa 300 Meter vor dem Ziel nichts. Dann trat Jannes Klingenberg an, und Ben Jensen konnte nicht mehr dagegen halten. „Zum Schluss gingen mir die Kräfte weg“, sagte der Dritte und wusste auch woran das lag: „Ich bin am Abend vorher fünf Kilometer in Brunsbüttel gelaufen.“

Zu einem Rennen der eigenen Stärke geriet für Alexander Schilling der Lauf über 10,6 Kilometer, den der frühere Hingstheider nach 36:30 Minuten deutlich vor Sören Ohm (39:56), Sven Teegen (40:39) und Stefan Hintze (41:26) gewann. Im Ziel wirkte der Sieger fast so frisch wie vor dem Start: „So soll es auch sein“, betonte er. Er sei in Vorbereitung auf einen Halbmarathon in Hamburg am kommenden Sonntag gleichmäßig durchgelaufen. Bereits vorn war er nach Verlassen des Sportplatzes. Angesichts seines läuferischen Vermögens musste sich Alexander Schilling schon da keine Gedanken darüber machen, dass ihn andere noch einholen könnten.

Dagegen musste Sören Ohm viel investieren, um Zweiter zu werden. Sven Teegen saß ihm lange Zeit im Nacken. Bis zum siebten Kilometer hielt ihr direkter Zweikampf an. Doch danach löste sich Sören Ohm, nachdem Sven Teegen zuvor bereits zweimal zurückgefallen war, sich aber wieder herankämpfte. Doch das habe Kraft gekostet: „Als Sören dann weg war, habe ich nach hinten nur noch abgesichert“, bekannte Sven Teegen im Ziel.

Auch das lange Rennen der Frauen hatte in Rike Friedrichs (48:22) eine klare Siegerin. Die Münsterdorferin bildete zusammen mit Matthias Volkmann (48:21) und Thorsten Themm (48:27) eine Dreiergruppe, die fast bis zum Ziel zusammen blieb. Erst zum Schluss fiel Thorsten Themm etwas zurück, während sich Rike Friedrichs und Matthias Volkmann noch einen harten Zweikampf auf der Zielgeraden lieferten. „Wir haben uns gegenseitig angetrieben“, freute sich die Erste und ergänzte: „Ich komme so langsam ins Training. So kann es weiter gehen.“

Die Nächstplatzierten Iris Koch (50:11) und Julia Hölk (55:24) lagen da bereits relativ weit zurück. Dass Julia Hölk, die in Vorbereitung auf weitere Aufgaben bereits den Lauf über 5,3 Kilometer mitgemacht hatte, noch Dritte werden konnte, verdankt sie ihrem Durchhaltevermögen. Als sie knapp einen Kilometer vor dem Ende zunächst die vor ihr liegende Britt Abraham (55:46) und danach Astrid Fischer (55:34) erblickte, wurde sie ehrgeizig und überholte ihre Konkurrentinnen noch. „500 Meter vor Schluss habe ich die letzten Reserven mobilisiert – und das, obwohl ich von dem Lauf zuvor noch schwere Beine hatte.“

Viel Lob erhielten die Brokstedter Organisatoren von den Aktiven. Iris Koch zum Beispiel sprach von einem der schönsten Volksläufe im Kreis Steinburg mit gut aufgelegten Streckenposten im gesamten Streckenverlauf. Jedoch hätte die Veranstaltung gerne mehr Teilnehmer haben können.

Zufrieden waren auch die Brokstedter selbst – wie Steffi Schuldt, die zusammen mit anderen die Bambiniolympiade organisiert hatte. Hier konnten kleine Kinder spielerisch Wettkampferfahrungen sammeln und allesamt Sieger sein. „Wir überlegen, ob wir die Bambiniolympiade vom Alter her ausbauen. Auf jeden Fall soll sie im nächsten Jahr wiederholt werden“, stellte die Sprecherin heraus.

Mit der Resonanz am 1,9 Kilometer langen Lauf, Sieger waren Madleen Streenbuck und Constantin Johannsen, war der langjährige Veranstaltungsleiter Rüdiger Gerbitz nicht unzufrieden. „Wir haben ihn mit in das Programm genommen, um Leuten einen Start zu ermöglichen, die sich sonst nicht trauen.“