Fußball-Verbandsliga West : VfR Horsts Trainer Florian Rammer zieht positive Zwischenbilanz

„Können sehr zufrieden sein“

Avatar_shz von shz.de

24. Januar 2020, 14:41 Uhr

Horst | Ein durchaus positives Zwischenfazit zieht beim aktuellen Tabellenvierten der Fußball-Verbandsliga West, VfR Horst, Trainer Florian Rammer: „Wenn wir unser noch ausstehendes Nachholspiel beim TuS Bargstedt gewinnen, sind wir Tabellenzweiter. Von daher können wir sehr zufrieden sein. Aufgrund des Umbruchs nach dem Abstieg aus der Landesliga hat das keiner erwartet."

Damit die Horster im Frühjahr den eingeschlagenen Weg verteidigen und weiter ausbauen können, hofft der Horster Teamchef natürlich darauf, dass sein Team von personellen Ausfällen, wie sie im bisherigen Saisonverlauf passiert sind, verschont bleibt. Die Leistungsträger Deniz Muja, der wochenlang aufgrund eines Armbruchs pausieren musste, und Alezio Peters, dessen Kreuzbandriss einen Komplett-Ausfall in der Frühjahrsserie bedeutet, waren beziehungsweise sind eine große Hypothek für die Süd-Steinburger.

„Unser Kader ist relativ dünn, da fallen solche Ausfälle, insbesondere wenn sie Leistungsträger sind, schwer ins Gewicht", sagt Rammer. An der Heisterender Chaussee in Horst arbeitet man in der Winterpause aber an Lösungsansätzen und Alternativen.

Mit Sören Boysen, ein Spieler für den defensiven Bereich vom TSV Nordhastedt, ist ein Wechsel bereits fix. Außerdem kehrt mit Kevin Joel (27) aus Hemding-Bilsen ein dynamischer offensiven Linksfuß, der früher schon mal für den VfR gespielt hat, zu den Süd-Steinburgern zurück.

Rammer hat zudem zwei weitere Spieler auf dem Zettel, die ein Probetraining beim VfR absolvieren und aus dem Hamburger Raum kommen. Weiterhin spekulieren die Horster auf das Mitwirken zumindest bis zum Ende der Saison des Engländers Benjamin Dixon (21). Der talentierte Außenbahnspieler will in Deutschland oder Frankreich Karriere machen und strebt mittelfristig, wenn er in der Bundesrepublik landen wird, in Richtung eines Regionalligisten. „Er wäre momentan ein idealer Ersatz für Alezio Peters. Letzte Formalitäten müssen aber noch geklärt werden", berichtet Florian Rammer.

Als richtungsweisend für die Zukunft des VfR Horst in der Verbandsliga sieht Rammer die beiden Auswärtsspiele im März bei der Kaltenkirchener TS (8.3.) und bei Geest 05 (14.3.). „Ein sehr knackiges Programm. Ich bin aber sicher, dass wir im Frühjahr eine gute Rolle im Bereich der ersten vier Mannschaften in der Verbandsliga spielen können.“