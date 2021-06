Fussball : VfR Horst verliert zweistellig gegen Oberligist

Gegen die Husumer SV kassiert das Rammer-Team eine 2:10-Schlappe.

Horst | Rund 100 Zuschauer auf der Sportanlage an der Heisterender Chaussee in Horst kamen am Sonnabend beim Testspiel des gastgebenden Fußball-Verbandsligisten VfR Horst gegen die Oberliga-Vertretung der Husumer Sportvereinigung zumindest mit vielen Toren und drei Halbzeiten von jeweils 40 Spielminuten nach einer langen Pause auf ihre Kosten. Dass die Haushe...

