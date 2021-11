Fussball-Landesliga Holstein Frauen : VfR Horst sorgt beim 8:2 gegen Eichholz für Spektakel

Annika Haß trifft gleich vier Mal ins Gehäuse der Lübeckerinnen.

Horst | Mit einem in dieser Höhe nie erwarteten spektakulären 8:2 (1:0)-Heimsieg gegen den Eichholzer SV aus Lübeck sorgten die Horster Landesliga-Fußballerinnen für einen gelungenen Abschluss des Dreifach-Spieltages auf der Horster Anlage am Sonnabend-Nachmittag (20. November). Annika Haß trifft gleich vier Mal Bereits in der ersten Spielhälfte hatte die Vf...

