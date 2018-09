Fussball-Landesliga Schleswig : VfR Horst mit leeren Händen

Das Team von VfR-Coach Florian Rammer verliert beim Gettorfer SC mit 0:2.

von laa

30. September 2018, 15:11 Uhr

Nach dem zweiten Saisonsieg vom vergangenen Wochenende versäumte es der VfR Horst, in der Fußball-Landesliga Schleswig beim 0:2 (0:1) in Gettorf nachzulegen. Die mit dünner Personaldecke angereisten Steinburger nahmen gegen die favorisierten Gastgeber das Spiel in der ersten Halbzeit in die Hand. Der Tabellenvierte ließ dem Vorletzten viel Raum zum Kombinieren, den der VfR aber nicht zwingend nutzen konnte. So ergaben sich wenig Torgelegenheiten auf beiden Seiten.

„Ein typisches 0:0-Spiel über 90 Minuten“, kommentierte VfR-Coach Florian Rammer das Mittelfeldgeplänkel, welches für die angereisten Zuschauer wenig attraktiv anzusehen war. Nach einer halben Stunde sorgte dann ein Ballverlust der Rammer-Elf für eine der wenigen zwingenden Gelegenheiten der Gettorfer. Nach schnellem Umschaltspiel und Querpass in die Mitte verwandelte GSC-Akteur Hannes Schmidt aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung.

In der zweiten Halbzeit dominierten zunächst wieder die Gäste, kamen aber abgesehen von einigen Standards nicht zu gefährlichen Strafraumszenen. Der GSC verwaltete und lauerte auf Konter. Diese ergaben sich in der Schlussphase, als der Gästecoach alle Kräfte mobilisierte und sich in den Sturm einwechselte. Zuvor brachte er bereits den etatmäßigen Keeper Rene Lembke, der im Feld einsprang, auf die Außenbahn. Trotz ausgedünnten Kaders versuchte Horst nochmal alles, fing sich in den letzten Spielminuten jedoch durch einen Konter den Treffer zum 2:0-Endstand durch Bjarne Lucca Kühl.

„Heute waren wir offensiv nicht zwingend genug und müssen zumindest hinten cleverer sein“, ärgerte sich Rammer, der durch seinen Einsatz die Niederlage nicht mehr abwenden konnte.

Gettorfer SC – VfR Horst 2:0 (1:0)

Gettorfers SC: Biss – Hansen, Schmidt (74.Kühl), Gravert, L.Empen, Dahsel 85.Lange), E. Empen, Herzig, Weber, Wolf, Lorenzen

VfR Horst: N.Petersen – Suta (81.Rammer), Gorny, Sommer, Bassitta (70. Lembke), Aydogan, Konetzny (61.Clasen), Behrendt, T.Petersen, Müller, Hoyer.

Schiedsrichter: Mirco Böck (Rethwisch).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Hannes Schmidt (28.), 2:0 Bjarne Lucca Kühl (82.)