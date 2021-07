Fussball : VfR Horst freut sich auf den Neustart

Der Club von der Heisterender Chaussee hat drei Männer- und zwei Frauenteams gemeldet.

Horst | Der Neustart in die Fußballsaison 2021/22 nimmt konkrete Formen an. Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) hat mit den Wochenenden am 21./22 August (Herren) und 28./29. August (Frauen) den voraussichtlichen Punktspielstart längst öffentlich gemacht. Beim VfR Horst fiebert man mit großer Vorfreude der Wiederaufnahme des Spielbetriebes entgege...

