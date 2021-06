Testspiele am Wochenende : VfR Horst erwartet Oberligist Husumer SV

Blitzturniere gibt es in Heiligenstedten und Kiebitzreihe zu sehen.

Itzehoe | Die Fußball-Saison 2021/22 wirft bereits ihre Schatten voraus. Einige Testspiele sind auch an diesem Wochenende geplant. VfR Horst - Husumer SV Nach dem Start in die Saisonvorbereitungsphase am 16. Juni stellt sich Fußball-Verbandsligisten VfR Horst im ersten Testspiel am Sonnabend um 14 Uhr gleich einer Aufgabe, die den Gastgeber-Akteuren einiges a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.