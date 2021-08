Fußball-Kreispokal Frauen : VfR Horst am Mittwoch im Finale

Neuenbrook/Rethwisch in Meldorf ausgeschieden

von Reiner Stöter

23. August 2021, 12:00 Uhr

Der Pokalverteidiger ist draußen: Der SV Neuenbrook/Rethwisch musste sich im Halbfinales des Fußball-Kreispokals im Oberligaduell bei Tura Meldorf mit 0:3 geschlagen geben. Finalgegner für die Meldorferinnen ist der VfR Horst, der sich mit 3:0 beim SV Farnewinkel-Nindorf durchgesetzt hat. Als klassentieferes Team hat Verbandsligist Horst am Mittwoch im Endspiel Heimrecht. Anpfiff an der Heisterender Chaussee ist um 19.30 Uhr.

TuRa Meldorf – SV Neuenbrook/Rethwisch 3:0 (0:0). Der Cupverteidiger war beim Dithmarscher Oberliga-Konkurrenten letztlich chancenlos. Die Meldorferinnen hätten schon zur Pause klar führen können, doch Neuenbrooks Torhüterin Svenja Schmidt verhinderte gegen ihre ehemaligen Teamkolleginnen mit einigen Paraden einen höheren Rückstand und hielt die Partie offen. Selbst zu gefährlichen Aktionen kamen die Gäste jedoch nicht.

Im zweiten Durchgang lief es zunächst besser, aber auch hier blieben Abschlüsse mit Torgefahr aus. „Zwei, drei Situationen hätten wir besser ausspielen können. Aber das ist im Moment unser Manko“, so Trainer Lars Lühmann, der mit großen Personalsorgen leben muss. Meldorf machte es besser und stellte die Weichen mit dem 1:0 (51.) schon bals auf Sieg. Zwar mussten die Gastgeberinnen auf die endgültige Entscheidung bis in die Schlussphase warten, doch letztlich war der Sieg nie gefährdet. Tamira Steffen (82.) und Lara Volkers (87.) machten am Ende den Deckel drauf. „Der Meldorfer Sieg war völlig verdient“, musste Lars Lühmann am Ende anerkennen. Aufgrund der vielen Ausfälle sei es für sein Team ganz gut, dass nun am Mittwoch eine kurze Pause gebe. Die Erholung sei dringend notwendig vor dem Punktspielstart am kommenden Wochenende.

SV Farnewinkel-Nindorf – VfR Horst 0:3 (0:1). Die Horsterinnen hatten den ambitionierten Dithmarscher Kreisligisten gut im Griff und zeigten die bisher beste Leistung in diesem Pokalwettbewerb. Die Gastgeberinnen hatten sich hinten eingeigelt und auf Konter spekuliert, die vom VfR aber schon im Keim erstickt wurden. Letztlich hätte die 1:0-Pausenführung durch den Treffer von Alisa Rohlfing (23.) aber höher ausfallen müssen, denn drei weitere Hochkaräter wurden leichtfertig vergeben. So wurde es im zweiten Durchgang noch einmal spannend, denn die Gastgeberinnen versuchten zumindest mehr nach vorn zu spielen. Gefährliche Aktionen kamen dabei allerdings nicht zustande. Schließlich machten Yasmine Sennewald (83., Handelfmeter) und Meike Scheppelmann (86., Kopfball nach Ecke) in der Schlussphase alles klar und bescherten den Horsterinnen ihren fünften Einzug in ein Kreispokalfinale. Bisher gelang dabei noch kein Cupsieg, was diesmal anders werden soll. „Unser Sieg in Farnewinkel war hochverdient. Nun wollen wir im Fianle nachlegen“, gibt sich VfR-Coach Ingo Frees selbstbewusst.