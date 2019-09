Fußball-Landesliga Holstein Frauen : VfL stürzt Tabellenführer

Erster Saisonsieg für Kellinghusen gleich 4:1 gegen Stockelsdorf

Avatar_shz von shz.de

10. September 2019, 14:26 Uhr

Kellinghusen | Die Fußballerinnen des VfL Kellinghusen haben den ersten Sieg in der Landesliga Holstein unter Dach und Fach. Mit 4:1 (1:0) wurde das Team des ATSV Stockelsdorf am Ende deutlich geschlagen auf die Heimreise geschickt.

Von Beginn an zeigten die Gastgeberinnen, das sie sich vom bisherigen Tabellenführer nicht einschüchtern lassen würden. Mit beherztem Angriffsspiel setzte der Steinburger Aufsteiger die Akzente und wurde mit dem Treffer zum 1:0 durch Daria Weise in der 17. Minute belohnt. Fahrlässige Chancenverwertung des Heim-Teams verhinderte jedoch weitere Treffer bis zur Pause, so dass es nur mit einer knappenFührung in die Kabine ging. Das rächte sich im zweiten Durchgang, als die Gäste nach einem fatalen Fehlpass, in der 58. Minute durch Amelie Schütt den Ausgleich schafften. Beim Spielstand hielt von 1:1 blieb es dann bis in die Schlussphase. Die letzten zehn Minuten gehörten dann allerdings den VfL-Frauen, die im Schlussspurt durch Treffer von Lana Weise (82.), Isabella Seider (86.) und Daria Weise (90.) entscheidend auf 4:1 davon zogen.

Kellinghusens Trainer Jan Wieckhorst erklärte nach dem Spiel: „Ausschlaggebend für den Erfolg war heute der große Teamgeist auf und neben dem Feld.“ Durch den ersten Saisonsieg kletterte sein Team auf den siebten Tabellenplatz in der Landesliga Holstein.