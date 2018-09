Faustball-Jugend : VfL Kellinghusen wieder Achter

Bei der DM in Wakendorf wiederholen die U14-Mädchen die Platzierung der vorangegangenen Feldsaison.

von Michael Lemm

26. September 2018, 15:50 Uhr

Bei der Deutschen Meisterschaft der weiblichen U14 in Wakendorf (Kreis Segeberg) man das Team des VfL Kellinghusen auf Rang acht. Nach der 0:2-Niederlage (10:12, 9:11) gegen den Gastgeber und dem folgenden 2:0 (11:9, 11:8) gegen TSV Pfungstadt aus Hessen bei zeitweise sehr starkem Regen hoffte man im VfL-Lager noch auf das Erreichen der Endrunde der besten sechs Teams. Aber gegen die beiden stärksten Gruppengegner TG Biberach (3:11, 9:11) und TSV Essel (11:9, 5:11, 6:11) ging letztlich nur ein Satz an Kellinghusen. So trafen die VfL-Mädchen am Sonntag als Gruppenvierter (2:6 Punkte; 3:6 Sätze) auf den TSV Karlsdorf aus Baden, Fünfter der Parallelgruppe. Mit sicherer Defensive und durchschlagskräftigem Angriff gewann das Team dieses Spiel mit 11:7, 11:3 und erreichte die Partie um Rang sieben. Dort ging es wieder gegen den TSV Pfungstadt. Nachdem jedes Team je einen Satz gewann (8:11; 11:6), unterlag der VfL dann schließlich im dritten Durchgang.

Somit stand derselbe Rang wie bei der vergangenen Feldsaison fest. Deutscher Meister wurde der Ahlhorner SV vor dem TSV Essel und TV Brettorf.



VfL Kellinghusen: Laura Marie Bebensee, Franziska Haack, Sophie Vogt, Louisa Müller-Tischer, Julia Krüger und Jella Karstens.