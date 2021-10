Fussball-Verbandsliga West : VfL Kellinghusen verliert auch „Kellerduell“

Das Schlusslicht aus der Störstadt unterliegt Grün-Weiß Todenbüttel mit 0:2.

von Gunther Schöniger

10. Oktober 2021, 18:09 Uhr

Kellinghusen | Sie hatten sich so viel vorgenommen, die Fußballer des VfL Kellinghusen für das Verbandsliga-Heimspiel gegen Grün-Weiß Todenbüttel, doch am Ende gab es für die Ekici-Schützlinge auch in diesem „Kellerduell“ mit 0:2 (0:0) Toren eine Niederlage.

„Die Mannschaft ist total verunsichert. Diesmal fehlten mir auch taktische Disziplin und Einstellung.“ Aykut Ekici, Trainer VfL Kellinghusen

Das am Sonntagmorgen gemeinsam eingenommene Frühstück und der Wille, den ersten Saisonsieg einzufahren, konnte die offenbar vorhandene Blockade bei den Akteuren nicht lösen. „Die Mannschaft ist total verunsichert. Diesmal fehlten mir auch taktische Disziplin und Einstellung“, war Aykut Ekici nach dem Abpfiff enttäuscht.

Mehr als ein Abseitstor springt für den VfL nicht heraus

Ein Abseitstor von Calvin Hinrichs nach einer halben Stunde Spielzeit blieb in einem chancenarmen ersten Durchgang der einzige Aufreger. Todenbüttel traf kurz vor der Pause die Latte. Nach dem Wechsel sorgte Jonas Lüdeke (53.) und Ole Petersen (57.) für die Entscheidung in diesem Spiel. Danach gingen die Köpfe runter beim VfL. Ekici: „Es war dann letztlich eine verdiente Niederlage.“