Fußball-Verbandsliga West : VfL Kellinghusen unterliegt 0:3

Verdienter Sieg für Henstedt-Ulzburg

von shz.de

04. August 2019, 18:34 Uhr

Henstedt-Ulzburg | Der VfL Kellinghusen musste zum Auftakt der neuen Saison in der Fußball-Verbandsliga West beim SV Henstedt-Ulzburg eine Niederlage hinnehmen. Mit 0:3 (0:2) unterlagen die Ekici-Schützlinge an der Bürgermeister-Steebock-Straße verdient.

Die ersten 45 Minuten blieben weitgehend ausgeglichen, wobei auf Seiten des VfL Quentin Kramer die beste Gelegenheit hatte, seine Mannschaft in Führung zu bringen. Nachdem HU-Keeper Fin Drews über den Ball geschlagen hatte, brachte der 18-Jährige die Kugel aber nicht im Tor unter. Stattdessen gerieten die Kellinghusener unmittelbar vor der Pause durch einen Doppelschlag der Hausherren mit 0:2 in Rückstand. Florian Behrmann (44.) vollstreckte einen Flankenball an den zweiten Pfosten und Jan Zimmermann (45. +1) legte nach, als die Kellinghusener im Anschluss an einen HU-Eckball die Situation nicht klären konnten.

Im zweiten Spielabschnitt rannte der VfL dem Rückstand vergeblich nach. Erneut Kramer verpasste einen Treffer, nachdem er dem HU-Torhüter den Ball schon durch die Beine gespielt hatte, dieser den Einschlag mit der Hacke aber noch vermied. Jonah Gärtner und Kevin Ladendorf vergaben weitere Möglichkeiten, ehe Tobias Weißörtel (90. +1) nach einem Konter auf 3:0 für Henstedt-Ulzburg erhöhte.