Faustball : VfL Kellinghusen startet mit zwei Teams

In der 1. Bundesliga Nord beginnt bei Männern und Frauen schon an diesem Wochenende die Saison.

Kellinghusen | Mit den Lockerungen im Pandemie-Geschehen starten auch die 1. Bundesligen im Faustball in ihre Saison. Am Wochenende 19./20. Juni nehmen die Erstliga-Team des VfL Kellinghusen bei den Frauen sowie den Männern mit Hygienekonzept den Spielbetrieb wieder auf. Frauen mit ersten Testspielen in Moslesfehn Die Bundesliga-Frauen des VfL konnten sich nach gef...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.