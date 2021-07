1. Faustball-Bundesliga der Frauen : VfL Kellinghusen mit Sieg und Niederlage

Auf 3:2 gegen Wardenburg folgt 0:3 gegen Schneverdingen

Kellinghusen | Sieg und Niederlage gab es in der 1. Faustball-Bundesliga Nord für die Frauen des VfL Kellinghusen beim Spieltag in Wardenburg. Dem 3:2 gegen die Gastgeber folgte das 0:3 gegen Schneverdingen. Das dritte und letzte Spiel gewann Schneverdingen knapp mit 3:2 gegen den TV Wardenburg. Am kommenden Sonntag (ab 11 Uhr) hat es der VfL dann auf eigener Anlage ...

