Fussball-Verbandsliga West : VfL Kellinghusen kassiert derbe Schlappe

Die Störstädter verlieren bei der Regionalliga-Reserve der Heider SV mit 0:6.

Kellinghusen | Heide Der Auftakt in die neue Saison in der Fußball-Verbandsliga West endete für den VfL Kellinghusen mit einer derben Niederlage. Beim Heider SV II musste das Team von Trainer Uwe Bührmann am Freitagabend eine 0:6 (0:4)-Niederlage hinnehmen. „Die mit Spielern aus dem Regionalliga-Kader verstärkte U23 des HSV war uns in allen Belangen deutlich überlege...

