Deutsche Meisterschaft Karate : VfL Kellinghusen holt sich DM-Siege im Wohnzimmer

Bei den digitalen nationalen Titelkämpfen waren die Störstädter erfolgreichster Klub.

Kellinghusen | Der Karate-Verband IJKA Germany hat in Corona-Zeiten aus der Not eine Tugend gemacht und erstmals eine digitale Deutsche Meisterschaft ausgetragen. Insgesamt 198 Sportler aus 14 Bundesländern haben daran per Video-Chat aus ihren Wohnzimmern teilgenommen. Erfolgreichster Verein war dabei der VfL Kellinghusen, dessen Budo-Sport-Sparte gleich 19 deutsche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.