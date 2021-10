Fussball-Verbandsliga West : VfL Kellinghusen beendet Leidenszeit

Die Störstädter erzielen mit dem 2:1 gegen FSG Kaltenkirchen den ersten Saisonsieg.

Kellinghusen | Eine lange Leidensphase des VfL Kellinghusen fand in der Fußball-Verbandsliga West am Sonntag ihr Ende. Im fünften Heimspiel in Folge, was per se von der Spielansetzung schon ungewöhnlich ist, erzielte das Team von Trainer Aykut Ekici nach zuvor vier misslungenen Anläufen endlich den herbeigesehnten ersten Saisonsieg. Mit 2:1 (1:0) Toren bezwang der V...

