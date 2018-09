Tischtennis : Verstärkung aus der Ukraine

Neuzugang Alina Novosad spricht vor dem Saisonstart in der 3. Bundesliga über ihre ersten Eindrücke beim VfL Kellinghusen.

von shz.de

07. September 2018, 15:50 Uhr

Nach einer ausgedehnten Sommerpause von beinahe fünf Monaten starten die Tischtennis-Damen des VfL Kellinghusen an diesem Wochenende in ihre zweite Saison in der 3. Bundesliga Nord. Verlief die letzte Saison mit Platz fünf in der Abschlusstabelle überaus erfreulich, so erwartet in der neuen Spielzeit die Kelling-husener Ladies eine sehr ausgeglichene Liga.

Eine Prognose ist daher nicht ganz einfach zu treffen, doch als wichtiger Faustpfand ist der Erfolgskader der letzten Saison mit Katsiaryna Baravok, Liliya Andriyanova (ehemals Kolyucheva), Jeanine Liebold, Isabelle Laskowsky und Katarzyna Sabat-Kamyk komplett zusammengeblieben.

Zum Auftakt steht für die Kellinghusener gleich der anstrengende Auswärtstrip nach Hessen auf dem Programm. Die hochkarätig bestückte Bundesliga-Reserve des TSV Langstadt, die als Aufsteiger neu dabei ist, dürfte dabei – wenn die Südhessinnen komplett auflaufen sollten – eine sehr hohe Hürde sein. Tags darauf beim SC Niestetal wollen die Steinburgerinnen aber gern Zählbares mitnehmen.

Da jedoch einige Spielerinnen nicht uneingeschränkt zur Verfügung stehen, wurde das Team mit der sympathischen Alina Novosad ergänzt, die beim TSB Flensburg und beim VfL Tegel schon einige Deutschland-Erfahrung in höheren Ligen sammete. Betreuer Andreas Wagner ist überzeugt, dass die 22-jährige Ukrainerin beim angestrebten Minimalziel „Klassenerhalt“ eine wichtige Stütze sein kann. Im Interview stellt sich VfL-Neuzugang Alina Novosad vor.



Wo leben Sie in der Ukraine? Wie ist dort die politische Situation?

Alina Novosad: Ich wohne in der Stadt Lutsk, die rund 200 000 Einwohner hat. Unglücklicherweise hat sich die politische Situation in der Ukraine noch nicht geändert. Das ist sehr schade, weil beide Seiten hoffen, dass in unserem Land überall Frieden sein wird.



Wann und wo haben Sie mit Tischtennis begonnen? Was waren bisher die größten Erfolge?

Ich habe im Alter von fünf Jahren mit Tischtennis begonnen. Ich bin mehrmals ukrainische Meisterin geworden und Kandidatin für die Nationalauswahl. Ich freue mich über jedes Spiel, das ich gewinne, und wenn ich ein Spiel verliere, dann gibt es mir Motivation mich zu verbessern.



Warum haben Sie sich entschieden, in dieser Saison für den VfL Kellinghusen zu spielen?

Ich kann mich gut an die Damen des VfL erinnern, als ich mit Flensburg gegen sie gespielt habe. Sie waren total nett und jetzt bin ich ein Teil dieser Mannschaft, worüber ich sehr glücklich bin.



In Deutschland haben Sie schon TSB Flensburg und VfL Tegel gespielt. Gibt es besondere Gründe, warum Sie bevorzugt in Deutschland spielen?

Bevor ich in Deutschland gespielt habe, war ich in Österreich gespielt. Leider hat Tischtennis in der Ukraine nicht ein so gutes Niveau. Viele gute Spieler/innen aus der Ukraine spielen in Deutsch-land und anderen Ländern, um sich dadurch weiter zu verbessern.



Was sind Ihre Ziele für die kommende Saison? Persönlich und für das Team . . .

Ich mag Tischtennis sehr, ich liebe diesen Sport sogar. Es ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Insbesondere mag ich Tischtennis als Mannschaftssport, vor allem wegen des Gefühls der Zusammengehörigkeit. Das Team ist dann wie eine Art Familie. Nur wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir erfolgreich sein.



Welches Team ist für Sie in der kommenden Saison der Favorit in der 3. Bundesliga Nord?

Wir spielen in der 3. Bundesliga und dort sind alle Teams stark. Die Saison fängt jetzt an und wir werden unser Bestes geben.



Sie haben vor zwei Wochen an einem Trainingslager in Kellinghusen teilgenommen. Wie sind die ersten Eindrücke über Kellinghusen und den neuen Verein?

Es war ein sehr schönes Trainingslager. Alle waren nett und zuvorkommend.