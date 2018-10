2. Triathlon-Bundesliga : Versöhnliches Finale für Itzehoer Triathleten

SCI-Team landet in Hannover im letzten von fünf Wettbewerben auf Rang neun.

18. Oktober 2018, 18:02 Uhr

Zum Abschluss der Triathlon-Saison in der 2. Bundesliga startete das Team des SC Itzehoe noch einmal über die Sprintdistanz in Hannover. Für den SCI gingen Thies Heinrichs, Jan Ilgner, Lucas Hüllweck, Friedrich Hegge und Nick Hansen über 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen an den Start.

Die Mannschaft überzeugte dabei durch eine ausgeglichene Teamleistung. Innerhalb von einer Minute erreichten die vier gewerteten Athleten das Ziel. Die Stärke lag dabei also eher in der Ausgeglichenheit. Verdienter Lohn dafür war ein neunter Rang in Hannover, der die Mannschaft in der Gesamtwertung noch auf Platz 13 unter 16 Konkurrenten brachte.

Beim Schwimmen kamen alle gut aus dem Wasser und bekamen eine Radgruppe ab, was stets für den weiteren Rennverlauf entscheidend ist. Friedrich Hegge verlor etwas, glänzte aber auf der Radstrecke mit der sechstbesten Zeit und erreichte als erster Itzehoer die Laufstrecke.

Auf der Wendepunktradstrecke wurden zwei Runden absolviert, und die Bedingungen waren wegen heftige Seitenwinde nicht einfach. Daher kam es dort auch nur zu kleinen Radgruppen, in denen immer wieder Athleten den Anschluss verloren. Das passierte auch Nick Hansen in der zweiten Gruppe als schnellster Itzehoer Schwimmer wie auch Thies Heinrich im Mittelfeld.

Beim Laufen hatten die Itzehoer Athleten eigentlich einen guten Tag, wobei ein wenig die Spritzigkeit zum Ende der Saison fehlte. „Die gute Platzierung in Hannover kam etwas überraschend, nach dem Zieleinlauf, fehlte eine Topplatzierung“, sagt SCI-Coach André Beltz. „Da aber niemand einen schlechten Tag hatte, fiel das nicht ins Gewicht.“

Auch mit dem Gesamtergebnis nach den fünf Wettbewerben in Gütersloh, Jena, Grimma, Verl und Hannover war man im SCI-Lager zufrieden. „Wir hatten dieses Jahr mit dem Ausfall von Jakob Voigt und Frederic Süßmann zu kämpfen“, sagt Beltz. Zwar endete nun die Saison, aber bald beginnt schon wieder die Vorbereitung auf die nächste.

Beste Zweitliga-Mannschaft war 2018 das Berliner Triathlon Team mit 94 Punkten vor Team Weimarer Ingenieure (89) und Friesen/Weltraumjogger (86). Für einen Tagessieg bei den fünf Events gab es jeweils 20 Zähler zu gewinnen – entsprechend weniger für die darunter liegenden Platzierungen. Ihren 13. Rang bekamen die Itzehoer mit insgesamt 49 Punkten.

SCI-Einzelplatzierungen in Hannover: 32. Nick Hansen 58:00 min., 38. Friedrich Hegge 59:29, 40. Lucas Hüllweck 58:48, 45. Jan Illgner 59:03, 60. Thies Heinrichs 1:01:12