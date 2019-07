Fußball-Verbandsliga West : Verjüngte Mannschaft des VfR Horst braucht noch Zeit

Trainer Florian Rammer will sein Team nicht unter Druck setzen

von shz.de

25. Juli 2019, 15:31 Uhr

Horst | Mit einem ziemlich umgekrempelten Kader geht der VfR Horst nach dem Abstieg aus der Landesliga in die neue Saison in der Verbandsliga West. Die neu hinzu gestoßenen Spieler sind alle unter 20 Jahre alt, so dass eine deutliche Verjüngung des Teams eingetreten ist. „Der Umbruch hätte bei uns schon lange vollzogen werden sollen“, sagt Trainer Florian Rammer. Die jungen Spieler bezeichnet der VfR-Teamchef als sehr engagiert mit viel Lust auf Fußball.

Die Trainingsbeteiligung trotz hoher Intensität und Taktung bewertet Rammer als sehr gut. „Aber“, so der Trainer, „gibt es bei uns noch Defizite, an denen wir arbeiten müssen.“ Rammer weiter: „Wir haben noch eine ganze Menge Arbeit vor allem in konditionellen Bereich vor uns.“ Als einziger Absteiger aus der Landesliga in die West-Staffel der Verbandsliga werden die Horster als einer der Saisonfavoriten gehandelt. „Wir sind aber nicht so vermessen, dass wir uns selbst eine Favoritenrolle zuschreiben“, wiegelt Florian Rammer ab.

Ungeachtet dessen sind die Horster nach der wenig erfreulichen vergangenen Saison hungrig nach Erfolgen. Vor dem Hintergrund, dass die verjüngte Mannschaft Zeit braucht, um sich zu entwickeln, will Rammer nach der ersten Saison-Phase bis Ende September ein Zwischen-Resümee ziehen und dann schauen, wo die Reise hingeht.

Statistik

Zugänge: Tino Lenker (FSV Klevenow), Torben Sternberg, Alezio Peters (beide TSV Sparrieshoop), Atakan Göremez (Holsatia Elmshorn A-Jugend), Leon Lienau, Nicklas-Johann Nagel, Jan Rönnfeld (alle eigene A-Jugend).

Abgänge: Tobias Petersen (SV Hörnerkirchen), Yannik Fischer (Laufbahn beendet ), Oliver Kuck (eigene Dritte), Nils Niendorf (pausiert), Bastian Clasen (pausiert), Mirco Bassitta (eigene Dritte), Jan Behrendt (pausiert).

Tor: Rene Lemke (33), Patrick Welack (28), Tino Lenker (18).

Abwehr: Simeon Duwensee (24), Maximilian Hernandez (27), Ronny Müller (25), Florian Sommer (30), Torben Sternberg (20), Dragan Suta (32), Leon Lienau (19).

Mittelfeld: Adem Aydogan (28), Dominik Bubat (24), Tim Eymers (31), Alezio Peters (20), Rene Thies (30), Florian Rossow (19), Nicklas-Johann Nagel (19).

Angriff: Michel Gorny (29), Maximilian Konetzny (20), Denis Muja (22), Tony Koch (28), Atakan Göremez (18).

Trainer: Florian Rammer (35) – Co-Trainer: Dragan Suta (32).