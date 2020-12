Fussball-Kreisliga Süd-West : Uwe Clasen hört im Sommer in Kiebitzreihe auf

RWK ist derzeit auf Trainersuche.

07. Dezember 2020, 09:15 Uhr

Kiebitzreihe | Fußball-Kreisligist Rot-Weiß Kiebitzreihe wird sich für den kommenden Sommer um einen neuen Trainer bemühen müssen. Absprachegemäß wird der aktuelle Teamchef der RWK-Liga-Mannschaft, Uwe Clasen (56), sein Engagement wieder beenden. Clasen, der zum 1. November 2019 nach vorangegangenen Trainerzeiten bei den Kiebitzreihern in der Kreisklasse A (2010/11) und in der Kreisliga West (2013/14) für eine dritte Amtszeit übernommen hatte, erfüllt die Vereinbarung nur noch bis zum Saisonende.

Der erfahrene Coach, der auch schon beim VfR Horst und dem TSV Lägerdorf Trainer war, erläutert: „Ich bin im November 2019 quasi nur eingesprungen, habe dann aufgrund der Umstände im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie die Saison 2020/21 noch dran gehängt. Dass jetzt im Sommer 2021 diese Zeit endet, war einvernehmlich mit dem Verein abgesprochen.“

RWK-Teammanager Kim Neidenberger sagt: „Wir sind Uwe Clasen sehr dankbar. Er hat Corona-geprägt eine verrückte Zeit mitmachen müssen. Dass wir sportlich nicht so richtig in Fahrt gekommen sind, ist nicht seine Schuld und hat mit dem geplanten Ende seiner Amtszeit nichts zu tun.“ RWK belegt in der Tabelle der Kreisliga Süd-West den zehnten Tabellenplatz bei nur drei Punkten in bislang sechs durchgeführten Spielen.

Bei Rot-Weiß Kiebitzreihe laufen nach Aussage von Kim Neidenberger die Gespräche mit potentiellen Nachfolge-Kandidaten. Vollzug kann der Teammanager derzeit jedoch noch nicht melden.