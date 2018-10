Halbmarathon : Ute Krause läuft zum Landestitel

Auch SCI-Vereinskollegin Petra Kayßer liefert eine starke Leistung.

von Michael Lemm

04. Oktober 2018, 16:08 Uhr

Überzeugende Leistungen lieferten die Steinburger Langstreckler bei der Landesmeisterschaft im Halbmarathonlauf. Während sich Ute Krause (SC Itzehoe) in Neumünster den Titel in der Altersklasse W50 sicherte, überlief Clubkameradin Petra Kayßer innerhalb desselben Wettbewerbs die Ziellinie als Landesvizemeisterin. Den Sprung aufs Treppchen schaffte als Dritter der Altersklasse M 40 auch Stefan Hintze (LC Oase Hingstheide). Er beendete das Rennen wie Ute Krause und Petra Kayßer in persönlicher Bestzeit.

Dass die Landestitelkämpfe für die beiden Itzehoerinnen so erfolgreich enden würden, war so nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Ute Krause steckten noch die Rennen von den Senioren-Europameisterschaften in den Beinen sowie danach ein Zehn-Kilometer-Lauf in Elmshorn. Den schloss sie in 42:35 Minuten vor Petra Kayßer (43:38) ab. Schon dabei gingen die beiden Seniorinnen an ihre momentanen Grenzen. In Neumünster sollte das nicht anders werden.

Bereits auf dem ersten Kilometer zeigten sowohl Ute Krause als auch Petra Kayßer mit einer Zeit von 4:20 Minuten, dass sie gewillt waren, wiederum Belastungen auf sich zu nehmen. Beide lagen nach 1000 Metern gleichauf, ehe sich Ute Krause auf den nächsten drei Kilometern leicht absetzte und ihren Vorsprung in der Folgezeit mit einer nun etwas geringeren Geschwindigkeit peu à peu ausbaute. Während für sie am Ende eine Zeit von 1:34:04 Stunden bei einer Durchschnittszeit von 4:27 Minuten pro Kilometer notiert wurde, lief Petra Kayßer 1:36:24 Std. und dabei einen Schnitt von 4:34 Minuten.

Auch wenn sie auf der Strecke getrennt waren, im Ziel jubelten die beiden Itzehoerinnen gemeinsam. Zwar habe Ute Krause den Titel „anvisiert“, doch sicher sei sie ihres Erfolges vorher nicht gewesen. Und das lag an Petra Kayßer, die in Tochter Paulina (U20/1:36:25) eine vorzügliche Schrittmacherin hatte. „Ich hatte mit dem Sieg geliebäugelt, obwohl ich wusste, dass Petra in der letzten Zeit schnell geworden ist. Mir dagegen fehlten die ganz langen Trainingsläufe, die ich wegen der Spezialisierung auf die zehn Kilometer in Málaga nur hin und wieder in die Vorbereitung eingestreut hatte“, sagte Ute Krause nach dem Rennen. Insgesamt sei ihre Stimmung vor dem Startschuss aber gut gewesen: „Ich fühlte mich richtig gut und war voller Lauffreude.“ Und so sei sie auch losgerannt. Über die Konkurrenz aus dem eigenen Lager könne sie sich nur freuen. „Es ist schön, dass in meiner Altersklasse schnelle Läuferinnen da sind.“ Das sei für den Sport „positiv“. Wie gut die Zeit von Ute Krause ist, zeigt ein Blick in die Statistik der jüngsten Senioren-Weltmeisterschaften. Mit ihrer Neumünsteraner Zeit wäre sie in Spanien Sechste geworden.

Auf sich aufmerksam machte bei den Landesmeisterschaften auch Stefan Hintze. Erst seit ganz wenigen Jahren im Wettkampfsport beheimatet, rannte der Hingstheider 1:23:47 Stunden und lag damit nur um 14 Sekunden hinter dem Landesvizemeister Malte Pontoppidan aus Flensburg. Guter Fünfter wurde im Wettbewerb der Senioren M40 Michael Michaelsen (SCI/1:29:02).

Eine starke Leistung lieferte auch der frühere Oase-Läufer Alexander Schilling (M30/ Bramstedter TS) ab. Er lief als Landesvizemeister 1:12:57 Std. und besiegte überraschend den mehrfachen Störlauf-Sieger Dieter Schwarzkopf (Borener SV/1:13:08), der Dritter wurde.