Handball-SH-Liga : Unkonzentrierte Herzhorner mit unnötiger Niederlage

MTV kehrt mit 30:34 geschlagen vom HC Treia/Lübeck zurück

Avatar_shz von shz.de

15. Dezember 2019, 14:52 Uhr

HERZHORN | Mit einer durchgängig unkonzentrierten Leistung war für den MTV Herzhorn in der Handball-SH-Liga beim HC Treia/Lübeck nichts zu holen. Die Blau-Gelben unterlagen mit 30:34(17:16), wobei sie sich in dieser Begegnung mit Schwächen sowohl im Angriff als auch in der Deckung präsentierten. Dennoch wäre mehr drin gewesen und mit einer höheren Halbzeitführung hätte man die Partie vielleicht mit einem Sieg über die Runden bringen können.

Personell geschwächt

Die Herzhorner waren allerdings personell etwas gebeutelt nach Lübeck gereist, denn mit Iven Leube Finn Saager und Patrick Davidsen fehlten gleich drei Akteure. Doch schlimmer als die Niederlage wiegt auf Seiten der Gäste die Verletzung von Theo Boltzen, der sich in der 43. Minute die Schulter auskugelte und ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Knappe Halbzeitführung

Die ersteHalbzeit lief noch recht gut für die Steinburger, auch wenn sich von Beginn an einige Schwächen abzeichneten. So stand die Herzhorner Abwehr nicht sicher und der Mittelblock wurde immer wieder von den kräftigen und wurfgewaltigen Hausherren überwunden. Erst als Lars Wamser für Theo Boltzen auf diese Position eingewechselt wurde, gab es etwas mehr Stabilität. Nach dem 7:7 (13. Minute) gingen die Blau-Gelben sogar mit 10:8 in Führung (17.). Doch viele technische Fehler und Fehlversuche im Angriff ließen das Spiel schnell wieder kippen, so dass die Gastgeber erneut in Front zogen (23.). Doch die Schützlinge vom Trainergespann Michael Janke/Hendrik Meyn hielten dagegen und mit einem sehenswerten Kempertrick sorgte Thore Gier für die 17:16-Halbzeitführung.

Nur fünf Treffer in 15 Minuten

Nach dem Seitenwechsel kam dann jedoch nicht mehr viel von den Gästen. Nur fünf Treffer in 15 Minuten waren einfach zu wenig und so setzten sich die Lübecker auf 25:22 (45.) ab. Zu dem ohnehin schon zerfahrenen Spiel der Herzhorner war nun auch noch die Verletzung von Theo Boltzen hinzu gekommen und diese setzte seinen Mitspielern sichtbar zu. Sie blieben immer wieder in der stabilen Lübecker Deckung hängen, verzettelten sich in Einzelaktionen und erlaubten sich viele Fehler. So standen sie bald auf verlorenem Posten. Als die Hausherren mit 33:28 (58.) in Führung lagen, war ein MTV-Sieg nicht nur in weite Ferne gerückt, sondern aussichtslos geworden. Zwar hatten die Herzhorner in der Schlussphase noch verschiedene Deckungsvarianten versucht, doch ein wirksames Mittel gegen die variablen Angriffe der Gastgeber. Überhaupt hatten sie über die gesamte Spieldistanz mit Konzentrationsschächen zu kämpfen. Am Ende nahmen sie eine 30:34-Niederlage mit auf die Heimreise, die mit etwas mehr Nervenstärke durchaus zu vermeiden gewesen wäre.



MTV Herzhorn: Ole Borstelmann, Yorvik Olde, Nico Bielefeld 3, Mattes Olde 2, Torben Voß 1, Malte Meisiek 1, Lasse Janke 4, Lars Wamser 2, Sebastian Lipp 2, Michel Olde 2, Theo Boltzen 3, Thore Gier 10