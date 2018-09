Fußball-Oberliga : Unglückliche Gegentore in Lägerdorf

TSV-Kicker verlieren das Kellerduell gegen den VfR Neumünster mit 1:2.

von Michael Lemm

23. September 2018, 18:58 Uhr

Des einen Freud ist oft des anderen Leid: So überschwänglich und lautstark wie die Neumünsteraner ihren ersten Saisonsieg in der Fußball-Oberliga nach dem 2:1 (1:1) im Kellerduell mit ihrer Fan-Kolonie feierten, so niedergeschlagen waren nach dem Abpfiff die Kicker des TSV Lägerdorf. „Leider haben wir nicht das umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben. Aber wir müssen den Kopf oben behalten und weitermachen“, appelliert TSV-Coach Stefan Kuhr an sein Team.

Vor dem Anpfiff wurde Lägerdorfs Kapitän Bastian Peters noch als Top-Torschütze des Monats August ausgezeichnet. Das schien ein gutes Omen zu sein, denn auch in der Startphase der Partie lief es für die Gastgeber zunächst einmal vielversprechend. Schon in der zweiten Minute musste sich VfR-Keeper Christopher Newe ganz lang machen, als der Lägerdorfer Edwart Jauk aus der Distanz zielgenau den Winkel anvisierte. Wenig später verpassten zwei Lägerdorfer eine scharfe Hereingabe von Torge Kunter.

Dann fiel sogar die Lägerdorfer Führung zum 1:0 (7.). Einen direkten Freistoß schießt erneut Jauk mit Wucht praktisch flach durch die Mauer. Von dort wird der Ball noch abgefälscht und tippt zudem noch kurz vor Newe auf – schwer zu halten für den VfR-Torhüter. Doppelt unglücklich für die Neumünsteraner, denn in der Aktion, die zum Freistoß führte, verletzte sich VfR-Spieler Beytullah Bilgen und musste früh Platz machen.

Aber der Treffer verlieh nicht etwa den Gastgebern Sicherheit, sondern weckte eher die Schützlinge von Neumünsters Trainer Jörg Zenker. Sie bemühten sich in der Folge um ein konstruktives Offensivspiel, ohne echte Möglichkeiten herauszuspielen. Der Kopfball von Sabri Nasri (28.) sowie der Distanzschuss von Issam Khemiri (36., jeweils übers Tor) und der Versuch von Miche-Joel Makome-Mabou (38.) gehörten schon zu den Highlights. Ebenso harmlos war eigentlich auch der zentral aufs Tor abgegebene Schuss von Tarik Alioua. Lägerdorfs Keeper Matteo Chionidis schien ihn sicher zu haben, aber vom Körper fand der Ball doch den Weg über die Linie zum 1:1 (42.). So unglücklich wie der Ausgleich fiel, so verdient war er aber auch. Die Gastgeber hingegen fanden mit Ausnahme des Schrägschuss von Alexander Feist (45.+1), den Newe parierte, offensiv vor der Pause nicht mehr statt.

Nach Wiederbeginn nahm die Hektik in der Partie zeitweise kräftig zu, doch die Anzahl an klaren Angriffsaktionen war auf beiden Seiten überschaubar. Lägerdorf kam noch einmal zu Gelegenheiten durch Torge Kunter (64.) und Bastian Peters (70.). Eine Unstimmigkeit in der Lägerdorfer Hintermannschaft nutzte dann jedoch VfR-Stürmer Sefa Cakir zum Siegtor. Urplötzlich tauchte er frei vor Chionidis auf und schob cool zum 2:1 (72.) am Lägerdorfer Torhüter vorbei. Die Gastgeber mühten sich danach zwar um den Ausgleich, aber nur noch der abgewehrte Kopfball des eingewechselten Torben Behrens (77.) fand seinen Niederschlag auf dem Lägerdorfer Chancenzettel. Vor intensiver Aufbauarbeit sieht sich TSV-Coach Stefan Kuhr: „Wir sind eigentlich recht gut ins Spiel gekommen. Aber nach dem 1:0 haben wir uns dann im weiteren Verlauf der ersten Hälfte den Schneid abkaufen lassen. Nach der Pause lief es wieder besser, aber mit dem erneuten Fehler vor dem VfR-Siegtor haben wir uns praktisch selbst geschlagen.“

Allerbeste Laune hatte verständlicherweise Neumünsters Coach Jörg Zenker. „Mein Team geht als verdienter Sieger aus dieser Partie. Aus dem Spiel heraus haben wir kaum etwas zugelassen. Das Team hat heute, aber auch schon in den Spielen zuvor alles reingeworfen. Diesmal haben sie sich endlich mal belohnt.“

TSV Lägerdorf – VfR Neumünster 1:2 (1:1)

TSV Lägerdorf: Matteo Chionidis – Bolik (56. Hellmann), Lipinski, E. Jauk, Schröder – Engel (46. Behrens), M. Kunter – T. Kunter (69. Appel), Kuhr, Feist – Peters.

VfR Neumünster: Newe – Nasri, Möller, Busali, Block – Bilgen (8. I. Alioua), Khemiri – T. Alioua (87. Salah-Brahim), Makomé-Mabouba (63. Rantzsch), Schäffer – Cakir.

SR: Pabla (Jevenstedt).

Zuschauer: 232.

Tore: 1:0 Jauk (7.), 1:1 T. Alioua (42.), 1:2 Cakir (73.)