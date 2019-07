Fußball : Überraschungen beim Stadtpokal

Mit Edendorfer SV und TSV Oldendorf heute zwei B-Klässler im Endspiel

von Reiner Stöter

26. Juli 2019, 18:25 Uhr

Itzehoe | Überraschungen beim Stadt- und Umlandturnier des SV Wellenkamp. In den Vorrundenspielen am Montag, Dienstag und Donnerstag mussten die favorisierten Teams mächtig Federn lassen. Vor allem Kreisligist TSV Lägerdorf II hatte neben personellen auch mit konditionellen Problemen zu kämpfen und gab zweimal einen sicheren 2:0-Vorsprung her. Am Ende reichte es gegen Neuenkirchen und Edendorf nur zu einem 2:2, was am Ende Gruppenplatz zwei bedeutete. Zu allem Überfluss musste Angreifer Dennis Mälk nach der Partie gegen Edendorf auch noch ins Krankenhaus, wo ein Außenbandriss festgestellt wurde. Mälk muss nun erst einmal sechs Wochen pausieren. Im entscheidenden Spiel um den Gruppensieg bezwang B-Klässler Edendorf dann A-Klässler Neuenkirchen und sicherte sich damit den Rang eins in der Gruppe B.

Oldendorf vorn

Nicht weniger überraschend war der Ausgang der Vorrunde in der Gruppe A, wo sich mit dem TSV Oldendorf ebenfalls ein B-Klässler durchsetzte. Die Oldendorfer hatten im Eröffnungsspiel Klassenkollegen TuS Krempe ein 0:0 abgetrotzt und dann am nächsten Tag Gastgeber Wellenkamp mit 1:2 ausgekontert. Die Wellenkamper kamen dann im dritten Spiel trotz 2:0-Führung nicht über ein 2:2 gegen die Kremper Reserve hinaus und belegten damit nur den enttäuschenden dritten und letzten Platz.

Finalspiele

Damit muss der Rekordsieger des eigenen Turniers am Sonnabend um 14 Uhr mit dem Spiel um Platz fünf gegen den TSV Neuenkirchen Vorlieb nehmen. Das Spiel um Platz drei bestreiten um 15.15 Uhr TSV Lägerdorf II und TuS Krempe II. Im Finale stehen sich danach um 16.30 Uhr die beiden Überraschungsteams des Edendorfer SV und TSV Oldendorf gegenüber.