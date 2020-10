Fussball-Verbandsliga West : Überlegene Horster machen erst spät gegen Heiligenstedten den Dreier perfekt

VfR sorgt beim 3:0 kurz vor dem Abpfiff für die Entscheidung.

04. Oktober 2020, 12:52 Uhr

Horst | Von einem rundum gelungenen Sonnabend-Nachmittag sprach Trainer Florian Rammer vom VfR Horst. Der Tabellenführer der Fußball-Verbandsliga West gewann das Steinburger Derby gegen den TSV Heiligenstedten mit 3:0 (0:0) völlig verdient, war über die gesamte Distanz das bessere Team und erfüllte die Vorgabe, einen Zu-Null-Sieg zu landen.

Zudem erwies sich der Doppelwechsel zur Pause (Neiji Tomoe und Adem Aydogan für Sascha Petersen und Torben Sternberg) als richtige Entscheidung. Tomoe holte den Elfmeter heraus, der zum 2:0 führte und Aydogan erzielte das 3:0. Gegen tief stehende Heiligenstedtener verzeichnete der VfR bereits vor der Pause deutlich mehr Spielanteile, vermochte drei gute Einschussmöglichkeiten bis dahin aber noch nicht in zählbare Erfolge umzumünzen. Erstmals jubeln durften die Horster in der 55. Spielminute nach einem Freistoß von Tim Eymers, den „Geburtstagskind“ Patrick Meyer zum 1:0 verwertete. Defensiv ließ der VfR gegen den TSV kaum etwas zu. Dennoch blieb die Partie vom Ergebnis her lange offen. Erst einen an Neiji Tomoe verwirkten Elfmeter, den Tim Eymers (90.) verwandelte, brachte die Vorentscheidung. Nach einem Einwurf von Eymers legte Adem Aydogan (90. +2) noch den dritten Treffer nach.

VfR Horst – TSV Heiligenstedten 3:0 (0:0)

VfR Horst: Horvath – Meyer, Sommer, Weckwert, Muja, S. Petersen (46. Tomoe), Sternberg (46. Aydogan), T. Petersen, Müller, Eymers, Güler (69. Gorny).

TSV Heiligenstedten: Witten –Paulsen, Zemke, Rexhepaj (71. Klatte), Berkhahn, Suhr, Steinmann, Bolln, Vett, Wolf (61. Gottselig), Ely.

SR: Mirko Kurras (Reher)

Zuschauer: 140

Tore: 1:0 Meyer (55.), 2:0 Eymers (90./FE), 3:0 Aydogan (90. +2).