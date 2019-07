Fußball-Verbandsliga : TuS Krempe peilt Klassenerhalt an

Aufsteiger will mit viel Ballbesitz punkten

von Gunther Schöniger

23. Juli 2019, 16:32 Uhr

Krempe | Der Klassenerhalt ist das oberste Ziel von Fußball-Verbandsliga-Aufsteigers TuS Krempe. Nach der großartigen zweiten Saisonhälfte in der vergangenen Kreisliga-Saison und der erfolgreichen Qualifikation in zwei Relegationsspielen gegen den TSV Boostedt (0:1, 3:0) betritt das Team von Trainer Peter Krieger nun „Neuland“ in der Verbandsliga. Der erfahrene 57-jährige Coach bevorzugt es, seine Mannschaft aus einer sicheren Abwehr spielen zu lassen und will mit viel Ballbesitz den Erfolg erreichen. Dabei setzt er auf die Erfahrung eines Tom Schich (31) und eines Elvis Ramic. Ramic besitzt ein Zweitspielrecht für die Kremper und kann als 28-jähriger Routine-Qualitäten ins Team bringen, die er beim Nordreinwestfälischen Oberligisten SW Overhagen sammelt. Außerdem soll der Ex-Kiebitzreiher Mittelfeldstratege Fynn Schüder in die Rolle von Jonas Bischoff wachsen, der die Kremper in Richtung Landesligist TSV Lägerdorf verlassen hat. Neu ist auch Linksfuß Rene Kühne, der die Defensive stärken soll.