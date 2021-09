Fussball-Verbandsliga West : TuS Krempe holt 2:2-Remis in Kaltenkirchen

Nyklas Vit trifft zum Ausgleich.

von Gunther Schöniger

05. September 2021, 18:54 Uhr

Kaltenkirchen | In einem Spiel der Fußball-Verbandsliga West, das beide Teams am Ende noch hätten gewinnen können, trennten sich die FSG Kaltenkirchen und TuS Krempe leistungsgerecht 2:2 (1:1)-unentschieden. Die Steinburger waren nach einem „Flatterball“ von Daniel Agyei (12.) und nach einer Eckball-Finte des Gastgebers, erfolgreich abgeschlossen durch Marco Möller (56.), zwei Mal in Rückstand geraten. Bennet Brandt (21.) und Nyklas Vit (76.) nach Querablage von Cosimo Maniscalco glichen für den TuS aus.