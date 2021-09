Fußball-Verbandsliga West : TuS Krempe erwartet VfR Horst zum Steinburger Süd-Derby

Reher/Puls zum Spitzenspiel bei Heider Regionalliga-Reserve / Heiligenstedten in Kaltenkirchen

Itzehoe | Der siebte Spieltag in der Fußball-Verbandsliga West startet mit dem Steinburger „Süd-Derby“ TuS Krempe (5 Punkte) gegen den VfR Horst (8) am Sonnabend. Alle anderen Teams aus unserem Verbreitungsgebiet sind erst am Sonntag dran. Der FC Reher/Puls (13) hat beim ungeschlagenen Tabellenführer Heider SV II (18) im Spitzenspiel die schwerste Aufgabe vor de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.