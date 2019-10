3. Tischtennis-Bundesliga : TT-Krimi in Kellinghusen

VfL-Damen kämpfen Langstädter Reserve mit 6:4 nieder

22. Oktober 2019, 11:06 Uhr

Kellinghusen | Es war mal wieder nichts für schwache Nerven für die Steinburger Tischtennisanhänger, die sich beim 6:4 Sieg der Kellinghusener Damen gegen TSV Langstadt erneut zahlreich in der Emil-Firla-Halle einfgefunden hatten. Im Heimspiel der 3. Bundesliga der VfLerinnen gegen die bis dato noch ungeschlagene Bundesliga-Reserve entwickelte sich von Anfang an eine interessante Auseinandersetzung auf gutem Niveau – mit einem ebenso furiosen wie erfreulichen Finale für die Gastgeberinnen. Und wieder ging es „über die volle Distanz“, wie in bislang vier von sechs Spielen des aktuell besten schleswig-holsteinischen Damen-Teams.

Trotz des erfolgreichen Vorwochenendes mit 3:1 Punkten gegen den TTK Großburgwedel und den TTC Staffel, hatten die VfLerinnen zunächst allerdings etwas Sand im Getriebe. Das bislang ungeschlagene Doppel Petrovova/Liebold bekam gegen das – ebenfalls makellose – Duo Kämmerer/Bundesmann kein Bein an die Erde. Man konnte von Glück sagen, dass die Gastgeberinnen durch ein umkämpftes 3:2 von Baravok/Novosad gegen Tsutsui/Dömges zum 1:1 egalisieren konnten. Im ersten Einzeldurchgang setzen sich anschließend jeweils die mit der besseren Setzposition notierten Spielerinnen recht deutlich durch. Für die Hessinnen punkteten Mannschaftsführerin Janina Kämmerer in vier Sätzen gegen Nikita Petrovova sowie die routinierte Inka Dömges glatt in drei Sätzen gegen Jeanine Liebold. Dem hielten die Hausherren durch sichere Erfolge von Katsiaryna Baravok gegen Anne Bundes-mann und von Alina Novosad gegen Anna Jansen zum 3:3 dagegen.

„Spitz auf Knopf“ ging es dann im Schlussdurchgang zu. Zunächst demonstrierte Spitzenfrau „Katia“ Baravok ihren Formanstieg, indem sie im Hochgeschwindigkeitsmatch gegen Kämmerer doch etwas überraschend in drei – allerdings umkämpften – Sätzen die Oberhand behalten konnte. Die im ersten Einzel noch indisponierte Nikita Petrovova entdeckte gegen Anne Bundesmann ihr Kämpferherz, gewann zunehmend an Sicherheit und behielt im entscheidenden 5. Satz kühlen Kopf. Resultat: ein eminent wichtiger 3:2-Sieg zur 5:3-Führung.

Die am Vortag in Schwarzenbek mit 6:1 siegreichen Langstädterinnen schöpften dann noch einmal Hoffnung, als Dömges dramatisch mit 11:9 im 5. Satz ihre Gegenüber Alina Novosad niederhielt. Es war dann jedoch Jeanine Liebold, der es verdientermaßen vergönnt war, für ihr Team „den Deckel drauf zu machen“. Trotz verlorenen 1. Satzes ließ sie sich nicht aus der Ruhe bringen und hielt die Abwehrspielerin Anna Jansen dank einer taktisch sehr disziplinierten Leistung in den folgenden drei Durchgängen klug in Schach (11:8, 11:7, 11:5).

Die Kellinghusenerinnen konnten ihr Punktekonto durch diesen durchaus gerechten 6:4-Knappsieg nunmehr ausgleichen (6:6) und schauen recht optimistisch in das letzte Drittel der Vorrunde, da man sich mit allen vermeintlichen Spitzenteams bereits gemessen hat. In drei Wochen stehen die beiden Auswärtsspiele beim Landesrivalen TSV Schwarzenbek sowie in Hamburg beim Aufsteiger SC Poppenbüttel auf dem Plan, während das Punktspieljahr 2019 dann am 1. Dezember mit dem Heimspiel gegen den SC Niestetal ausklingt.