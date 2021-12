2. Faustball-Bundesliga Ost : TSV Lola souverän beim Doppelspieltag in Berlin

Die Steinburger Zweitliga-Faustballer gewinnen vier Mal jeweils mit 3:0.

von Michael Lemm

14. Dezember 2021, 13:22 Uhr

Nach den beiden jüngsten Niederlagen leisteten die Zweitliga-Faustballer des TSV Lola bei einem Doppelspieltag in Berlin Wiedergutmachung.

Durchweg dominant

Am Sonnabend trat man gegen die SG Stern Kaulsdorf mit dem wiedergenesenen Rouven Kadgien und Kjell Butzke im Abgriff sowie Malte Schultz, Hannes Himmelhan und Kapitän Jonas Michaelis an. Der TSV dominierte durchweg und zeigte sowohl in der Leistung als auch in der Moral ein ganz anderes Gesicht als noch am sieglosen Wochenende in Fehrbellin. Lediglich im zweiten Satz gelang es den Berlinern, den Satz ausgeglichen zu gestalten, allerdings konnte auch dieser mit einer überragenden Moral zum 3:0 (11:4, 11:9, 11:5) gewonnen werden.

Auch Fehrbellin dominant

Im letzten Tagesspiel gegen den SV Fehrbellin vertraute Trainer Marcus Himmelhan demselben Aufgebot. Gegen die Fehrbelliner hatte der TSV in der Vorwoche noch eine empfindliche, aber verdiente Niederlage hinnehmen müssen. Diesmal hatten die Brandenburger jedoch keine Chance und wurden komplett von den Hohenlockstedtern dominiert, sodass auch dieses Spiel mit 3:0 (11:6, 11:6, 11:4) gewonnen wurde.

Gegen Schkopau nur der erste Satz umkämpft

Am Sonntag ging es in Berlin-Schöneberg gegen die Gastgeber vom DjK Süd Berlin und der MSV Buna Schkopau (Sachsen-Anhalt). Die Partie gegen das Team aus Sachsen-Anhalt starteten Rouven Kadgien, Kjell Butzke, Max Alexander, Hannes Himmelhan und Jan Schütz. Der erste Satz war sehr ausgeglichen und von umkämpften Ballwechseln geprägt. Nach zwei Eigenfehlern beim Stand von 10:8 aus Sicht der Lolaner kam es so zum Ausgleich und der Satz ging in die Verlängerung. Dort fanden die Hohenlockstedter jedoch schnell das Ende des Satzes mit zwei Rückschlagpunkten zum 13:11. Die beiden anschließenden Sätze gewannen die Schützlinge von Marcus Himmelhan auch dank einer hohen Eigenfehlerquote des Gegners mit 13:11, 11:5, 11:4.

Bilanz bleibt makellos

Mit dem Ziel, das Wochenende ohne Niederlage zu beenden, vertraute Himmelhan getreu dem Motto „Never Change a winning Team“ der siegreichen Mannschaft aus dem vorherigen Spiel auch zum Abschluss gegen DjK Süd Berlin. Dort wies der TSV die Mannschaft aus der Bundeshauptstadt, gegen die man ebenfalls am vorherigen Wochenende knapp verloren hatte, im ersten Satz mit 11:5 in ihre Schranken. Im zweiten Satz lag Lola bereits deutlich zurück. Nach einer Verletzungsunterbrechung, der Angreifer der Berliner hatte sich in einem Blockduell mit Kjell Butzke bei der Landung am linken Knie verletzt, bewies der TSV aber beim 11:9 Moral und starken Siegeswillen. Den dritten Satz sicherten sich die Steinburger mit 11:7.

Hoffnung für weiteren Saisonverlauf

Somit beendet man das Wochenende mit vier Siegen. Insbesondere die Moral und die gezeigte Leistung geben Hoffnung für die weitere Saison, die mit der Qualifikation zu den Aufstiegsspielen zur 1. Bundesliga beendet werden soll. Aktuell liegt der TSV Lola, aufgrund von mehr gespielten Spielen, auf dem ersten Platz der 2. Faustball-Bundesliga Ost.