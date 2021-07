2. Faustball-Bundesliga Ost : TSV Lola mit weißer Weste zum Meistertitel

Hohenlockstedter am letzten Spieltag mit drei 3:0-Erfolgen: Nun geht es am 14./15. August um den Aufstieg in die 1. Liga

Hohenlockstedt | Der TSV Lola ist Meister der 2. Faustball-Bundesliga Ost. Auch am letzten Spieltag im brandenburgischem Fehrbellin hielt sich das Team um Kapitän Jonas Michaelis schadlos und beendete die Saison mit einer weißen Weste. Nur im zweiten Satz Probleme Im ersten Spiel hatten es die Hohenlockstedter mit DjK Süd-Berlin zu tun, wobei es lediglich im zweiten Sa...

