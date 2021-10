Fußball-Kreisliga Süd-West : TSV Lägerdorfs Dennis Mälk tippt den neunten Spieltag

Alemannia Wilster kann am Sonntag mit einem Sieg in Schenefeld die Tabellenführung übernehmen

Lägerdorf | Vermutlich wird es in der Fußball-Kreisliga Süd-West am Sonntag einen Wechsel an der Spitze geben. Wenn Alemannia Wilster (19 Punkte) Zählbares im Steinburger Derby bei der TS Schenefeld (10) erreicht, werden die Rehan-Schützlinge die alleinige Tabellenführung übernehmen, da Fortuna Glückstadt (19) an diesem Wochenende spielfrei ist. Die neunte Runde b...

