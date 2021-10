Fussball-Landesliga Holstein : TSV Lägerdorf weiter ohne Auswärtssieg

Das Team von Coach Jörn Skottke verliert 0:2 beim SV Eichede II.

Lägerdorf | Fußball-Landesligist TSV Lägerdorf wartet auf fremden Plätzen weiter auf den ersten Saisonsieg. Beim SV Eichede II kassierte das Team von Trainer Jörn Skottke eine 0:2 (0:0)-Schlappe. „Ich hatte schon wieder ein Dejavu zur vergangenen Woche“, meinte der TSV-Trainer nach dem Abpfiff in Erinnerung an das 0:1 in Siebenbäumen. „Wieder eine bittere Niederla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.