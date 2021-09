Fussball-Landesliga Holstein : TSV Lägerdorf muss gegen Kisdorf ohne Torge Kunter auskommen

Der Mittelfeldspieler hatte sich bei der letzten Auswärtspartie am Knie verletzt.

Lägerdorf | Auf den Weg zurück in die gewünschte Erfolgsspur wollen sich am Sonntag die Landesliga-Fußballer des TSV Lägerdorf machen. Ab 14 Uhr gibt dann der SSC Phönix Kisdorf aus dem Kreis Segeberg seine Visitenkarte an der Breitenburger Straße ab. „Es war schon sehr ernüchternd, auf welche Weise wir in Sereetz die drei Punkte liegen gelassen haben. Die wollen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.