TSV Lägerdorf II besiegt HSC

15. Oktober 2020, 10:52 Uhr

Lägerdorf | Im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga West am Mittwochabend zwischen dem TSV Lägerdorf II und dem SC Hohenaspe haben sich die gastgebenden Dittmann-Schützlinge mit 2:0 (1:0) verdientermaßen durchgesetzt. Die Lägerdorfer zogen bei jetzt neun Punkten mit der TS Schenefeld an der Tabellenspitze gleich. Beide Teams weisen auch das gleiche Torkonto (10:5) auf.

In einem fairen Steinburger Derby dominierte der Gastgeber. Gleichwohl zeigten sich die Hohenasper im Vergleich zum 2:8 gegen Merkur Hademarschen vom vergangenen Wochenende verbessert und hielten gut dagegen. „Das Ergebnis von 2:0 ist okay, auch wenn wir noch die eine oder andere Torchance mehr zu verzeichnen hatten“, bewertete TSV-Trainer Mirco Dittmann die Partie. Beide Treffer erzielte Matthis Willmann (20., 49.).

So geht es weiter

Mit zwei Abendspielen am heutigen Freitag wird die Saison fortgesetzt. Der noch punktlose Aufsteiger TSV Neuenkirchen empfängt um 19.30 Uhr den TSV Brokstedt (6), und Tabellenführer TS Schenefeld (9) hat um 19.45 Uhr den SC Hohenaspe (6) zu Gast. Die übrigen Partien des fünften Spieltages finden am Sonntag statt. Mit Spannung zu erwarten ist das Duell zwischen dem TSV Lägerdorf II (9) und dem Dritten Merkur Hademarschen (6). Anstoß an der Breitenburger Straße ist um 14 Uhr. Auswärts im Kreis Segeberg sind Rot-Weiß Kiebitzreihe (bereits ab 13 Uhr bei der Bramstedter TS) und Fortuna Glückstadt (ab 15 Uhr beim TSV Wiemersdorf) unterwegs. Das Wochenend-Programm beschließen ab 15.30 Uhr SVA Wilster (6) und Jevenstedt II (0).